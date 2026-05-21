Feroz descargo de Carmiña Masi tras quedar expuesta en Gran Hermano por el Golden Ticket: "Humillada"
El reality de Telefe abrió su repechaje, pero Carmiña no pudo regresar a GH por decisión de Mavinga. Así fue su descargo en redes sociales.
La última emisión del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, el exitoso reality de la pantalla de Telefe, dejó una de las polémicas más grandes en lo que va del certamen. La controversia estalló con fuerza luego de que la producción del programa tomara la drástica e impensada resolución de dejar bajo la total potestad de Jenny Mavinga la posibilidad de que Carmiña Masi regresara a la casa más famosa del país.
Como era de esperarse, la decisión no pasó para nada desapercibida y provocó una reacción inmediata. La participante de origen paraguayo, quien en su momento había sido expulsada de la competencia tras haberle proferido comentarios de tinte racista a su excompañera, había recibido la autorización del dueño de la casa (el Big) para postularse en esta instancia de reingreso.
Si bien el recuento de los votos telefónicos la ubicó en el tercer puesto de las preferencias de la gente, todo ese apoyo quedó anulado cuando Mavinga tomó el micrófono y sentenció de forma letal: "Yo a Carmiña la perdoné, pero no".
Apenas se escuchó esa definición en el estudio, el ambiente se polarizó por completo. Las seguidoras más fieles de Masi pusieron el grito en el cielo y salieron en masa a quejarse de manera enérgica a través de las plataformas digitales, manifestando su indignación por el hecho de haber gastado dinero y tiempo votando a su favorita para que, al final de cuentas, esa elección no tuviera ningún tipo de validez real.
El fuerte descargo de Carmiña Masi tras la noche de repechaje
Por su parte, la propia damnificada no se quedó de brazos cruzados y utilizó sus canales oficiales para prender fuego a la producción. A través de un video que subió a su perfil de Instagram, se mostró totalmente enfurecida con el reality conducido por Santiago del Moro y disparó sin filtros: "¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor. Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme 'Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket pero que decida Mavinga'. Conmigo no".
En ese mismo orden de cosas, y con una bronca que no podía disimular frente a la cámara, la mediática concluyó su mensaje de forma tajante: "Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabo la Margarita estúpida".
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