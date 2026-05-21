Feroz descargo de Carmiña Masi tras quedar expuesta en Gran Hermano por el Golden Ticket: "Humillada"

El fuerte descargo de Carmiña Masi tras la noche de repechaje

Por su parte, la propia damnificada no se quedó de brazos cruzados y utilizó sus canales oficiales para prender fuego a la producción. A través de un video que subió a su perfil de Instagram, se mostró totalmente enfurecida con el reality conducido por Santiago del Moro y disparó sin filtros: "¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor. Lecciones de moral a mí no, vos no sos mi papá para decirme 'Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket pero que decida Mavinga'. Conmigo no".

En ese mismo orden de cosas, y con una bronca que no podía disimular frente a la cámara, la mediática concluyó su mensaje de forma tajante: "Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabo la Margarita estúpida".

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