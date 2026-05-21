Zoe Bogach pasó por el quirófano y se mostró feliz: qué se hizo
Mientras su expareja Manuel Ibero inicia un romance con Lola Tomaszeuski, la exparticipante de Gran Hermano cumple con sus objetivos. Mirá.
Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano 2024, cumplió uno de sus sueños y lo compartió con todos sus seguidores en redes sociales: a través de su cuenta de TikTok, la joven modelo se mostró vendada tras pasar por el quirófano para realizarse una mamoplastia de aumento, es decir, una cirugía de aumento de mamas.
Tal como había adelantado también en sus redes, la joven se sentía algo acomplejada por el tamaño de sus pechos, luego de que algunos comentarios alimentaran su inseguridad al respecto, especialmente, al salir del reality show de Telefe. Por ello, tomó la decisión de operarse, tras lo cual se mostró muy feliz, a pesar de que su exnovio Manuel Ibero acaba de iniciar un romance con Lola Tomaszeuski.
El video que muestra a Manuel Ibero a los besos con Lola Tomaszeuski en Gran Hermano
Tras una intensa noche de repechaje y nuevos ingresos en Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de Telefe, Lola Tomaszeuski fue una de las elegidas por el voto del público para regresar a la casa más famosa del país, continuar jugando y retomar sus cuentas pendientes con Manuel Ibero.
Vale recordar que Lola entró al reality conducido por Santiago del Moro estando de novia. Sin embargo, tras quedar eliminada, se topó con la noticia de que su pareja le había sido infiel mientras ella estaba aislada. Con la separación consumada, la influencer puso los ojos en Manu, el participante con el que siempre tuvo una química innegable.
Como se preveía, la vuelta de Tomaszeuski a la casa desató la locura del ex de Zoe Bogach, quien celebró el reingreso de su compinche como un gol en una final del mundo. Pero el vínculo ya dejó atrás la amistad: las cámaras del programa no tardaron en captarlos a los besos en el jardín de la famosa residencia.
¿Podrán Manuel y Lola sobrevivir al juego Gran Hermano en medio de su amor?
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