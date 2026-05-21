Zoe Bogach pasó por el quirófano y se mostró feliz: qué se hizo

Vale recordar que Lola entró al reality conducido por Santiago del Moro estando de novia. Sin embargo, tras quedar eliminada, se topó con la noticia de que su pareja le había sido infiel mientras ella estaba aislada. Con la separación consumada, la influencer puso los ojos en Manu, el participante con el que siempre tuvo una química innegable.

Como se preveía, la vuelta de Tomaszeuski a la casa desató la locura del ex de Zoe Bogach, quien celebró el reingreso de su compinche como un gol en una final del mundo. Pero el vínculo ya dejó atrás la amistad: las cámaras del programa no tardaron en captarlos a los besos en el jardín de la famosa residencia.

¿Podrán Manuel y Lola sobrevivir al juego Gran Hermano en medio de su amor?

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