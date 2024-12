Escándalo: Traniela Campolieto, a los gritos en un stream con representantes de un colectivo trans

Como hiciera en otras oportunidades, la comandante de Aerolíneas Argentinas no dudó en sacarse la peluca, y luego se mostró enojada, por lo que dijo sentirse discriminada y amenazó con realizar una denuncia.

“Yo voy a hablar cuando quiera. Vos no sos quién y no tenés autoridad por sobre el Estado. Así que no me discrimines porque te voy a meter una denuncia”, expresó Traniela en un segmento que no tardó en volverse viral.

Las integrantes de la mesa acusaron de "machirulo" a Traniela, y le recriminaron: "Yo estuve presa para que vengas hoy a hacer cosas que no me parece. Estéticamente, me parecés el típico hombre que se viste de mujer para una despedida de soltero".

"Yo soy una mujer transexual, te guste o no", retrucó la piloto, pero desde el colectivo trans, le marcaron: "Me da la sensación de que hacés todo para la tribuna, que es un negocio para vos".

traniela travestis

Traniela Campolieto se quitó la peluca en pleno enfrentamiento con un periodista

Al ser invitada al programa Poco Correctos, Traniela tuvo un intenso enfrentamiento con Enzo Aguilar, el panelista que horas antes había criticado duramente su actitud.

En un video grabado desde Nueva York, la piloto trans se mostró muy tajante al decir: "Con la tuya, contribuyente, con la tuya estamos acá. Seguí garpando impuestos que sos un gil. Y con la tuya estamos acá". Este mensaje generó controversia, pero Traniela defendió su postura asegurando que es libre de hacer lo que quiera con su vida.

En este contexto, la piloto trans y el periodistas discutieron, y ella terminó sacándose la peluca en vivo.

Traniela Campolieto sin peluca.jpg