Traniela Campolieto se quitó la peluca en pleno enfrentamiento con un periodista

Por otro lado, Enzo Aguilar, invitado al programa Poco Correctos, compartió su opinión como miembro de la comunidad LGBTQ+. El humorista manifestó que la actitud de la piloto trans no era "beneficiosa" para la imagen de la comunidad LGBT ni de la comunidad trans.

Enzo Aguilar compartió su opinión sobre la polémica generada por Traniela Campolieto: “Esta es mi humilde opinión. No voy a hablar por la comunidad, pero creo que el daño que le hace este tipo de noticias a la comunidad LGBT y a la comunidad trans, que es tan vulnerada, es enorme. El exponerte de esta manera hace que lo que se piense o se diga sea ‘ah, mira cómo se ríe Traniela de nosotros’. Esto crea en la mente colectiva la idea de que todas las personas trans son como vos", comenzó a explicar el panelista de Poco Correctos.

Traniela Campolieto.jpg

En medio de la tensa discusión, Traniela Campolieto defendió su postura: “¡Para! Te estás excediendo en lo que me estás diciendo y además me estás llevando a un punto en donde yo no pertenezco. Vos me decís ‘con esto estás ensuciando a la comunidad’, pero ¿qué suciedad estoy poniendo en la comunidad? Absolutamente ninguna. Estoy en mis días libres, tomando algo con mis compañeros de trabajo. ¿Qué tipo de perjuicio le hago a la comunidad? Ninguno”, respondió, visiblemente molesta.

Luego, Traniela aseguró: “Yo soy una persona libre. No tengo responsabilidades por lo que pasa en una comunidad o lo que una comunidad piensa de mí. Si me estás diciendo eso, me estás limitando, me estás cancelando, y no me está permitido disfrutar de una tarde con mis amigos".

Durante el intercambio, Nacho Otero intervino opinando: “Quizás, por haber sido la primera comandante trans de Aerolíneas Argentinas, ¿no pensás que ocupas un lugar ejemplar dentro de la comunidad?”. A lo que Traniela respondió: “No nos pagan nuestros salarios con sus impuestos. Nosotros no somos empleados de la gente, somos empleados de una empresa”.

Traniela Campolieto y Enzo Aguilar.jpg

Traniela continuó defendiendo su postura: “Y esa empresa es con fines de lucro, nosotros no somos empleados públicos. No tengo ninguna responsabilidad sobre lo que haga en mi tiempo libre. Soy una persona libre, no tengo que rendir cuentas a nadie por mis acciones fuera del trabajo”.

A lo que panelista intentó continuar: “Es que me parece que a veces picas al divino botón y el mensaje que se da...”. Pero Traniela lo interrumpió rápidamente: “¿O sea, me estás diciendo que no sea picante? ¿A vos te parece que soy picante y ahora me estás limitando?”.

“No, para nada. Sos libre de hacer lo que quieras”, respondió el humorista, añadiendo: “Estamos en el año 2024, hemos dado pasos enormes. Si te expones en fotos con ropa interior o con peluca, haces lo que quieras, a mí no me molesta. Pero lo que pasa es que el mensaje que se da, es que cualquiera se pone una peluca, canta y nos toma el pelo. El mensaje es confuso”.

Traniela, visiblemente firme, manifestó: “Yo soy pelada, uso peluca porque soy pelada y porque me gusta. No tengo problema en estar pelada. Y si querés, me voy a cambiar y te muestro cómo quedo sin peluca”, y con esas palabras, se quitó la peluca en vivo.

A lo que continuó diciendo: “Lo que quiero que entiendan es que, tenga peluca o no, esté vestida como él o como vos, no dejo de ser mujer. Todo tiene que ver con el sentimiento profundo de mi identidad. He recibido muchísimos ataques del colectivo, pero no sé quién es ese colectivo. Tres o cuatro mujeres trans de la televisión, carismáticas, pero yo solo quiero divertirme. ¿Entendés? Me divierto todo el tiempo y eso no cambia mi identidad como mujer”.

Traniela concluyó, destacando la importancia de la libertad personal: “El mensaje es claro: la libertad es total. Somos seres humanos como cualquiera, no hay límites. Si estoy en mi tiempo libre o en mi trabajo, puedo hacer lo que quiera. No tengo responsabilidades hacia un colectivo. ¿Dónde está ese colectivo? ¿Quién me llamó? Absolutamente nadie. ¿Quién me apoyó? Absolutamente nadie”.