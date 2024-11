Esteban Lamothe confirmó su romance con su compañera de "Envidiosa"

Y, si bien en ese momento ninguno habló al respecto y decidieron mantener un perfil bajo sobre su relación, las especulaciones no cesaron, al punto de que los fanáticos de "Envidiosa" relacionaron su química en pantalla con lo que sucedía fuera.

Tal es así que los actores no tuvieron más opción que confirmar su relación. Primero lo hizo Débora Nishimoto en una entrevista con TN y, recientemente, fue él quien habló al respecto. Durante su participación en Blender, programa que conduce junto a su amigo, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe hizo referencia a su relación con un tono relajado. Además, también brindó detalles sobre su dinámica como pareja.

esteban lamothe

“Subí una historia comiendo pastas. Es amor. Tuvimos sexo ya como 38 veces y comemos pastas, charlamos, pedimos helado”, comenzó diciendo Esteban Lamothe sin ningún tapujo y dando a entender que, por ahora, están en su etapa inicial de la relación. Asimismo Lamothe también, con una franqueza habitual, reveló: “Sí, es mi novia, mi pareja. Duré soltero un mes. La vida para mí no tiene sentido sino tenés novio o novia, tengo pareja desde que tengo 5 años”.

Por otro lado y generando la risa de sus compañeros, contó: "He estado solo y no quiere decir que tener sea a priori a algo bueno porque también hemos tenido noviazgos de mierda, pero tengo 47 años, me conozco y sé que cuando cojo y me gusta, y sigo y me gusta un libro que me dio y te hace reír y se ríe de los míos. Me conozco y sé que cuando algo me gusta, sigo adelante”.

En tanto, también confesó que sintió muchos nervios a la hora de invitarla a salir por primera vez. “Primero lo ensayé enfrente de un amigo el audio, así como si lo estuviese mandando. Lo practiqué con mi amigo Yeyo y me dijo 'No digas lo del piletazo'”. Después, sumó: “Basta de decir que vamos a ir a una fiesta, todos sabemos que queremos coger y vino a mi departamento”.

Aún así, Lamothe cerró: “Yo no puedo creer que ella gustaba de mí con ese pelo, parezco Doña Florinda”.