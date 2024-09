Esteban Lamothe debió ser intervenido de urgencia tras su salida al aire en Blender: qué pasó

Por qué Esteban Lamothe debió ser operado de urgencia

El motivo de su ausencia en el estudio de Blender se conoció horas después, cuando desde la cuenta oficial del canal de streaming compartieron un audio del actor explicando lo sucedido con humor: "Chicos, estoy bien, todo salió bien. Hice el programa con apendicitis. Que quede registrado en los libros de Blender, que hay un streamer que hizo un programa con el apéndice inflamado. Eso es tener pelotas, eso es ser fanático", bromeó.

En tanto, desde la cuenta de X de Blender indicaron: "Lamothe hizo este programa con apendicitis, histórico", calificaron.

HISTÓRICO

Para cerrar, el galán de telenovelas dejó un contundente mensaje: "No hay ningún streamer, ni de Olga, ni de Luzu, ni de Blender, que pueda presumir de algo así. Adiós. Que quede en los registros, por favor, en la historia".

Revelaciones íntimas de Esteban Lamothe

Recientemente, Lamothe sorprendió al compartir detalles íntimos sobre sus preferencias en el sexo. Durante su programa en Blender, hablaron sobre gustos personales en la intimidad y el actor fue muy sincero sobre lo que lo enciende en la cama.

“Que tenga un poquito de olor a conch... Es verdad que las mujeres que se lavan mucho no tienen olor a nada, gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia pero que tenga gusto a con... porque sino me chuparía una pi.. y me quiero chupar una con... que tenga gusto a con...”, afirmó Lamothe.