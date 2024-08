Esteban Lamothe insultó a Javier Milei y lo invitó a pelear: "Cómo te cagaría a piñas"

"Pone esa foto, y pone al lado la foto de las manos de un obrero. Como si aparte... Eso también es ser racista. Como decir 'los únicos que trabajan son los obreros porque tienen las manos lastimadas'. Sí, obvio, son los que ponen el pecho a un trabajo re difícil. Está todo mal en ese tuit", expresó Lamothe durante una entrevista que se viralizó en X (ex Twitter) en las últimas horas.

esteban lamothe insulta a javier milei El actor insultó al Presidente sin reparos

El meme que había compartido el Presidente colocaba a Lamothe en el lugar de "las manos que piden subsidios", mientras que del lado contrario se observaba una mano lastimada debajo de la frase "las manos que pagan los subsidios".

"Manos que tienen subsidio las mías, así todas blanquitas, como las manos que generan subsidios”, explicó el actor y arremetió con fuerza contra Milei, sin guardarse ninguna crítica: “Me enojé... Después se me pasó. Después ves que el Presidente dice cualquier cosa. Es un tipo que está todo el tiempo tirando mierda. Entonces ahí me relajé, dije ‘bueno, es un boludo, un cara de chota que le está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de boludo que tiene o sea chau”.

“Yo sigo esperando la v corta que dijo porque hizo así hacia abajo) y se quedó así (plana). El dijo que la economía iba a ser V corta, que iba a caer dos meses y después ¡pum! Iba a saltar para arriba. Falta la V corta", cerró entre risas.

fake milei lamothe El meme que había publicado el presidente Javier Milei

Lamothe ya se había referido al meme hace cinco meses, luego del tuit del Presidente: Luego del escándalo, aclaró que, si bien su foto es real, la frase de su mano fue trucada, expuso sus diferencias con el presidente Milei y hasta lanzó: "Para mí no sabe que es falsa, porque sino es un idiota".

“Esa foto está circulando hace mucho tiempo. Actores, deportistas y gente conocida habíamos puesto nuestro nombre en la mano por una campaña que tenía que ver con la identidad. Alguien borró mi nombre real, que es Raúl Esteban, y puso ‘Basta Milei’. Eso fue como hace un mes”, explicó Lamothe.

“Pensé que el Presidente era lo suficientemente inteligente o que tenía un grupo de gente capaz para darse cuenta que eso lo armó un pibe en la computadora de su casa y que iba a terminar ahí”, agregó luego de las repercusiones.

Consideró que “estaría bueno que el Presidente dejara el teléfono o algún asesor podría hablar conmigo y preguntarme. Yo no me peleo con la gente en las redes sociales. Se discutir, charlas y hablar. Eventualmente, y en el peor de los casos, si el señor Presidente está enojado conmigo y quiere que nos juntemos, me junto”.

“Está todo bien que el Presidente no me quiera o que haya gente cercana a él que me insulte. Para mí no sabe que la foto es falsa, porque sino es un idiota", lanzó.