Estremecedor: Edith Hermida denunció que un hombre la sigue y espera frente a su casa
La panelista contó que un desconocido la persigue desde hace más de un año, le escribe mensajes insistentes y hasta intentó besarla.
La conductora y panelista Edith Hermida sorprendió al contar en televisión el difícil momento que atraviesa debido al acoso de un hombre que la persigue desde hace tiempo. Según relató, el sujeto no solo le envía mensajes a través de redes sociales, sino que también la busca en los teatros y hasta se queda merodeando cerca de su domicilio.
El periodista Gonzalo Sorbo relató el episodio que vivió junto a ella: “Fuimos a verla a un show y, al salir, nos pidió que nos quedáramos con ella porque había una persona que la sigue cada vez que sale de una presentación”, explicó en Infama. Además, señaló que Hermida aún no había hecho la denuncia por “una mezcla de miedo y vergüenza”.
El acosador, según contó Sorbo, mantiene una actividad constante en redes: “En su perfil de Instagram tiene fotos en las que divide la pantalla entre su cara y la de Edith, como si fueran pareja. Está convencido de que están juntos”.
Hermida amplió el relato en el mismo programa. “Hace un año que viene a mi casa y se queda ahí cerca. Al principio me asustó, pero después me acostumbré, ya todos mis vecinos saben”, reveló. También contó un episodio más grave: “Una vez me quiso dar un beso, pero me alejé rápido. No le estoy dando la importancia que tiene, me acostumbré a verlo deambulando por acá. A veces lo ve el portero o los dueños de los negocios de la zona”.
La panelista, que actualmente forma parte del programa Bendita, aseguró que el hombre suele esperarla en la esquina o en un banco frente a su edificio y que le envía mensajes constantemente. “Pensé en bloquearlo, pero no sé si eso lo frenaría”, expresó con preocupación.
Ante las recomendaciones de sus colegas, entre ellos Marcela Tauro, Hermida anunció que finalmente hará la denuncia formal. Su testimonio encendió una alarma sobre la exposición que enfrentan las figuras públicas y la necesidad de actuar ante cualquier forma de acoso antes de que escale a situaciones más graves.
