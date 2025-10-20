Estremecedor: Edith Hermida denunció que un hombre la sigue y espera frente a su casa

La panelista, que actualmente forma parte del programa Bendita, aseguró que el hombre suele esperarla en la esquina o en un banco frente a su edificio y que le envía mensajes constantemente. “Pensé en bloquearlo, pero no sé si eso lo frenaría”, expresó con preocupación.

Ante las recomendaciones de sus colegas, entre ellos Marcela Tauro, Hermida anunció que finalmente hará la denuncia formal. Su testimonio encendió una alarma sobre la exposición que enfrentan las figuras públicas y la necesidad de actuar ante cualquier forma de acoso antes de que escale a situaciones más graves.