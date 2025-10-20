Mirtha Legrand, Juana Viale y un divertido challenge que reveló secretos familiares
Abuela y nieta se enfrentaron en un juego de preguntas que dejó al descubierto anécdotas, desacuerdos y la complicidad que las une.
En un descanso de las grabaciones de sus programas, Mirtha Legrand y Juana Viale se animaron a compartir un momento de pura espontaneidad que rápidamente se volvió viral. A través de un divertido challenge familiar, ambas respondieron a una serie de preguntas sobre su vida cotidiana, sus roles dentro del clan y los vínculos que las unen con Marcela Tinayre, en una dinámica que combinó humor, ternura y cierta picardía.
El juego consistía en levantar carteles con los rostros de los integrantes de la familia cada vez que la locutora fuera de cámara formulaba una pregunta. “¿Quién es la más protectora?”, “¿Quién cocina mejor?”, “¿Quién hace los mejores regalos?”, fueron algunas de las consignas que despertaron risas y pequeñas discusiones entre abuela y nieta.
Mirtha, fiel a su estilo, no dudó en destacarse en varias categorías, mientras que Juana, entre carcajadas, señalaba a su madre Marcela en casi todas. “Ella organiza todo, cocina, saca fotos...”, dijo Juana, generando la divertida protesta de su abuela: “¡Pero yo hago de todo también!”.
La dinámica permitió ver una faceta distinta de ambas conductoras: lejos del brillo televisivo, se mostraron auténticas, relajadas y profundamente conectadas. En una de las respuestas más comentadas, Juana reveló que Mirtha es la más activa del grupo familiar de WhatsApp. “Manda mensajes todo el tiempo”, confesó entre risas, provocando que su abuela se defendiera con humor: “Alguien tiene que mantener viva la conversación”.
A lo largo del video, que Juana compartió en sus redes sociales, se pudo apreciar la complicidad generacional entre ambas y cómo, pese a las diferencias de edad y estilo, mantienen un lazo fuerte y lleno de cariño. “Nos reímos de nosotras mismas, y eso también es familia”, comentó Juana al cierre del clip.
Para Mirtha, el challenge fue una oportunidad de enviar un mensaje más amplio. “La vida hay que disfrutarla, con humor y amor. Las madres, las hijas, las nietas... todas formamos parte de una misma historia”, expresó, emocionando a sus seguidores. El video no solo despertó ternura entre los fans, sino que también reafirmó el legado de una familia que sigue marcando generaciones en la televisión argentina.
