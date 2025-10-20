Mirtha Legrand, Juana Viale y un divertido challenge que reveló secretos familiares

A lo largo del video, que Juana compartió en sus redes sociales, se pudo apreciar la complicidad generacional entre ambas y cómo, pese a las diferencias de edad y estilo, mantienen un lazo fuerte y lleno de cariño. “Nos reímos de nosotras mismas, y eso también es familia”, comentó Juana al cierre del clip.

Para Mirtha, el challenge fue una oportunidad de enviar un mensaje más amplio. “La vida hay que disfrutarla, con humor y amor. Las madres, las hijas, las nietas... todas formamos parte de una misma historia”, expresó, emocionando a sus seguidores. El video no solo despertó ternura entre los fans, sino que también reafirmó el legado de una familia que sigue marcando generaciones en la televisión argentina.