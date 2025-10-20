La decisión de Laurita Fernández que generó un fuerte malestar en las autoridades de El Nueve
La presentadora de "Bienvenidos a Ganar" habría dejado el programa sin anunciarlo previamente, lo que provocó la furia de los directivos del canal.
El Nueve atraviesa un momento de tensión con Laurita Fernández luego de que la conductora hiciera pública su decisión de no continuar al frente de su programa, Bienvenidos a Ganar. El periodista Juan Etchegoyen reveló la feroz interna generada por la forma en que la presentadora comunicó su partida.
Etchegoyen comenzó abordando la situación: “Ustedes saben que Laurita Fernández ya anunció que no sigue con su programa en la pantalla de el nueve pero hay malestar en el canal con esta situación”.
Según la información proporcionada, el principal punto de conflicto fue la vía elegida por Laurita Fernández para anunciar su desvinculación. El canal se habría enterado de que la conductora no seguiría al aire por lo que ella declaró en televisión.
“Por supuesto nadie va a salir a criticar a Laura por esto pero la realidad es que el canal se enteró que ella no seguía con su programa porque lo dijo en televisión. Ella es empleada de Kuarzo, no del canal, pero la gente de la señal imaginaba que se los iba a comunicar primero a ellos”, afirmó Juan Etchegoyen.
El periodista añadió que, desde ese momento, la señal está "disgustada con Laurita por no contarles su plan de no continuar al aire conduciendo su ciclo".
El disgusto en El Nueve se intensificó debido a que el anuncio se realizó en un medio de la competencia. “Lo que imaginaban en el canal era una comunicación por parte de ella de enterarse antes que lo diga en un programa de televisión que encima es la competencia de ellos. No le gustaron las formas al canal de Laurita y está todo bastante picante”, sostuvo el comunicador.
A pesar de la polémica con la conductora, el programa Bienvenidos a Ganar continuará en la grilla de El Nueve en 2026 debido a su buen rendimiento de rating. El plan de la señal es emitir programas grabados durante enero y que el ciclo cuente con una nueva conductora a partir del mes de febrero.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario