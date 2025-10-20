La decisión de Laurita Fernández que generó un fuerte malestar en las autoridades de El Nueve

El periodista añadió que, desde ese momento, la señal está "disgustada con Laurita por no contarles su plan de no continuar al aire conduciendo su ciclo".

El disgusto en El Nueve se intensificó debido a que el anuncio se realizó en un medio de la competencia. “Lo que imaginaban en el canal era una comunicación por parte de ella de enterarse antes que lo diga en un programa de televisión que encima es la competencia de ellos. No le gustaron las formas al canal de Laurita y está todo bastante picante”, sostuvo el comunicador.

A pesar de la polémica con la conductora, el programa Bienvenidos a Ganar continuará en la grilla de El Nueve en 2026 debido a su buen rendimiento de rating. El plan de la señal es emitir programas grabados durante enero y que el ciclo cuente con una nueva conductora a partir del mes de febrero.