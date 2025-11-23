MinutoUno

Estrenos de diciembre en Netflix: todas las series y películas que no te podés perder

Espectáculos

Stranger Things, LALI, Emily en París y más, para no dejar de maratonear.

Estrenos de diciembre en Netflix: todas las series y películas que no te podés perder

Netflix dio a conocer la lista completa de series, películas, documentales y contenido especial que llegará a la plataforma a partir de diciembre, cerrando el año con algunas de las producciones más esperadas por los espectadores. Entre los destacados se encuentran la quinta y última temporada de Stranger Things, el documental de Lali Espósito, la quinta temporada de Emily en París y la película Jay Kelly, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler.

Estrenos de series

  • No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler (01/12/2025): El actor invita al comediante tras bastidores durante su gira de comedia y luego conversan sobre stand up, papeles famosos y su Stratocaster.

Embed - My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman and Adam Sandler | Sneak Peek | Netflix

  • El amor es ciego: Italia (01/12/2025): Solteros italianos buscan conocer a su alma gemela y comprometerse sin haberse visto antes.

  • Killing Eve: Temporadas 1-4 (02/12/2025): Una espía británica persigue a una asesina elegante, graciosa y despiadada.

  • Con amor, Meghan: Especial de Navidad (03/12/2025): Meghan comparte tradiciones, manualidades y recetas familiares con amigos nuevos y viejos.

  • Estado de fuga 1986 (04/12/2025): Inspirado en una masacre en Bogotá, un veterano del ejército entabla una retorcida amistad con un estudiante.

  • Los abandonados (04/12/2025): Dos familias luchan por la supremacía en la Washington de la década de 1850.

  • Dueños de Manhattan: Temporada 2 (05/12/2025): Ryan Serhant enfrenta rivalidades y traiciones mientras busca abrirse camino en el mercado inmobiliario.

Embed - Owning Manhattan | Season 2 Official Trailer | Netflix

  • La paz de Marsella: Temporada 2 (09/12/2025): Lyès está en prisión y la brigada enfrenta nuevos peligros en Marsella.

  • Accidente: Temporada 2 (10/12/2025): A un año de una tragedia familiar, salen a la luz nuevos secretos.

  • Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft: Temporada 2 (11/12/2025): Lara busca reliquias africanas antes de que una visionaria tecnológica desate el caos mundial.

  • Hombre vs. Bebé (11/12/2025): Un padre debe cuidar una propiedad y un bebé que no es suyo antes de Navidad.

    Embed - Hombre vs. Bebé | Tráiler oficial | Netflix

  • Navidad en casa: Temporada 3 (12/12/2025): Johanne intenta disfrutar de las fiestas sin líos amorosos.

  • Ciudad de sombras (12/12/2025): Un policía desacreditado debe investigar un asesinato en un edificio icónico de Gaudí.

  • Vientos de agua (15/12/2025): Historias de José Olaya y su hijo, entre España y Argentina.

  • ¿Qué hay en la caja? (17/12/2025): Neil Patrick Harris presenta un juego de trivia con premios y robos.

  • Emily en París: Temporada 5 (18/12/2025): Emily enfrenta caos entre amor, trabajo y lealtad en Roma.

  • Stranger Things: Temporada 5 - Volumen 2 (25/12/2025): Hawkins en cuarentena y un grupo unido para derrotar a Vecna.

Embed - Stranger Things 5 | El entrenamiento de Once | Adelanto | Netflix

Estrenos de películas

  • Trol 2 (01/12/2025): Nora, Andreas y Kris enfrentan un nuevo trol destructivo.

  • Revenant: El renacido (01/12/2025): Un cazador lucha por sobrevivir y vengarse de un mercenario en la década de 1820.

  • El silencio de los inocentes (01/12/2025): Clarice Starling analiza la mente de Hannibal Lecter en una prisión de máxima seguridad.

  • Top Gun: Pasión y gloria (02/12/2025): Un piloto rebelde enfrenta intensa competencia, romance y peligros aéreos.

  • Elvis (02/12/2025): La vida de Elvis Presley y su lucha por la fama y la fortuna.

  • El secreto de Santa (03/12/2025): Taylor, una madre soltera en busca de empleo, encuentra una oportunidad inesperada en un hotel de esquí que requiere con urgencia un Santa. Con el traje puesto y un plan improvisado, deberá demostrar —ante un carismático gerente— que puede ocupar el puesto pese a su inusual disfraz.

Embed - El secreto de Santa | Tráiler oficial | Netflix

  • Jay Kelly (05/12/2025): La estrella de cine enfrenta su pasado en un viaje por Europa con su mánager.

  • La Navidad en sus manos 2 (05/12/2025): Rescate de Santa Claus por un padre y su hijo.

  • It: Capítulo dos (05/12/2025): El Club de los Perdedores regresa a Derry 27 años después.

  • Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (12/12/2025): El detective Benoit Blanc investiga un crimen imposible en un pueblo.

  • Batman inicia (12/12/2025) y Batman: El caballero de la noche (12/12/2025): Bruce Wayne enfrenta amenazas y el crimen en Ciudad Gótica.

  • Elsa y Fred (15/12/2025): Historias de emigración entre España y Argentina.

  • Asteroid City (17/12/2025): Un pueblo y sus habitantes observan un asteroide en un evento teatral.

  • 10DANCE (18/12/2025): Dos bailarines entrenan para una competencia pese a sus roces iniciales.

  • Miss Carbón (19/12/2025): Carlita, una mujer trans, lucha por trabajar en las minas de carbón.

  • Adiós, June (24/12/2025): Historia sobre el adiós a una madre protagonizada por Kate Winslet y Helen Mirren.

  • El mundo perdido: Parque Jurásico y Parque Jurásico III (31/12/2025): Dinosaurios y aventuras en nuevas islas.

Eventos en vivo

  • Partido de Navidad: Lions vs. Vikings (25/12/2025)

  • Partido de Navidad: Cowboys vs. Commanders (25/12/2025)

Documentales y especiales

  • Lali: La que le gana al tiempo (04/12/2025): El regreso de Lali tras cuatro años, mostrando su evolución personal y artística.

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

  • Jay Kelly: Detrás de cámaras (05/12/2025): Noah Baumbach, Clooney y Sandler en un recorrido por la filmación de la película.

  • The New Yorker cumple 100 años (05/12/2025): Historia del emblemático medio de periodismo y caricatura.

  • Simon Cowell: El próximo acto (10/12/2025): Cowell busca formar la próxima banda de chicos.

  • Asesinato en Mónaco (17/12/2025): Investigación del asesinato del multimillonario Edmond Safra.

  • Crisis: 1975 (19/12/2025): Documental sobre el periodo sociopolítico de EE.UU.

  • Cover-Up: Un periodista en las trincheras (26/12/2025): Seymour Hersh y sus investigaciones.

  • Ricky Gervais: Mortality (30/12/2025): Stand up sobre la vida, la muerte y el mundo actual.

Niñez y familia

  • Calle CoComelon: Temporada 6 (01/12/2025)

  • Bee Movie: La historia de una abeja (01/12/2025)

  • Marley y yo 2 (01/12/2025)

  • El Lórax: En busca de la trúfula perdida (07/12/2025)

  • Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober (08/12/2025)

  • Misterios animales: Capítulo 6 (15/12/2025)

  • El Grinch (19/12/2025)

  • Madagascar (24/12/2025)

Animé

  • One Piece: Whole Cake Island 2 y 3 (01/12/2025)

  • Record of Ragnarok: Temporada 3 (10/12/2025)

  • Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses (15/12/2025)

  • Naruto Shippuden: Temporada 20 (20/12/2025)

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas