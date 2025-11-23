Estrenos de diciembre en Netflix: todas las series y películas que no te podés perder
Stranger Things, LALI, Emily en París y más, para no dejar de maratonear.
Netflix dio a conocer la lista completa de series, películas, documentales y contenido especial que llegará a la plataforma a partir de diciembre, cerrando el año con algunas de las producciones más esperadas por los espectadores. Entre los destacados se encuentran la quinta y última temporada de Stranger Things, el documental de Lali Espósito, la quinta temporada de Emily en París y la película Jay Kelly, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler.
Estrenos de series
No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler (01/12/2025): El actor invita al comediante tras bastidores durante su gira de comedia y luego conversan sobre stand up, papeles famosos y su Stratocaster.
El amor es ciego: Italia (01/12/2025): Solteros italianos buscan conocer a su alma gemela y comprometerse sin haberse visto antes.
Killing Eve: Temporadas 1-4 (02/12/2025): Una espía británica persigue a una asesina elegante, graciosa y despiadada.
Con amor, Meghan: Especial de Navidad (03/12/2025): Meghan comparte tradiciones, manualidades y recetas familiares con amigos nuevos y viejos.
Estado de fuga 1986 (04/12/2025): Inspirado en una masacre en Bogotá, un veterano del ejército entabla una retorcida amistad con un estudiante.
Los abandonados (04/12/2025): Dos familias luchan por la supremacía en la Washington de la década de 1850.
Dueños de Manhattan: Temporada 2 (05/12/2025): Ryan Serhant enfrenta rivalidades y traiciones mientras busca abrirse camino en el mercado inmobiliario.
La paz de Marsella: Temporada 2 (09/12/2025): Lyès está en prisión y la brigada enfrenta nuevos peligros en Marsella.
Accidente: Temporada 2 (10/12/2025): A un año de una tragedia familiar, salen a la luz nuevos secretos.
Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft: Temporada 2 (11/12/2025): Lara busca reliquias africanas antes de que una visionaria tecnológica desate el caos mundial.
Hombre vs. Bebé (11/12/2025): Un padre debe cuidar una propiedad y un bebé que no es suyo antes de Navidad.
Navidad en casa: Temporada 3 (12/12/2025): Johanne intenta disfrutar de las fiestas sin líos amorosos.
Ciudad de sombras (12/12/2025): Un policía desacreditado debe investigar un asesinato en un edificio icónico de Gaudí.
Vientos de agua (15/12/2025): Historias de José Olaya y su hijo, entre España y Argentina.
¿Qué hay en la caja? (17/12/2025): Neil Patrick Harris presenta un juego de trivia con premios y robos.
Emily en París: Temporada 5 (18/12/2025): Emily enfrenta caos entre amor, trabajo y lealtad en Roma.
Stranger Things: Temporada 5 - Volumen 2 (25/12/2025): Hawkins en cuarentena y un grupo unido para derrotar a Vecna.
Estrenos de películas
Trol 2 (01/12/2025): Nora, Andreas y Kris enfrentan un nuevo trol destructivo.
Revenant: El renacido (01/12/2025): Un cazador lucha por sobrevivir y vengarse de un mercenario en la década de 1820.
El silencio de los inocentes (01/12/2025): Clarice Starling analiza la mente de Hannibal Lecter en una prisión de máxima seguridad.
Top Gun: Pasión y gloria (02/12/2025): Un piloto rebelde enfrenta intensa competencia, romance y peligros aéreos.
Elvis (02/12/2025): La vida de Elvis Presley y su lucha por la fama y la fortuna.
El secreto de Santa (03/12/2025): Taylor, una madre soltera en busca de empleo, encuentra una oportunidad inesperada en un hotel de esquí que requiere con urgencia un Santa. Con el traje puesto y un plan improvisado, deberá demostrar —ante un carismático gerente— que puede ocupar el puesto pese a su inusual disfraz.
Jay Kelly (05/12/2025): La estrella de cine enfrenta su pasado en un viaje por Europa con su mánager.
La Navidad en sus manos 2 (05/12/2025): Rescate de Santa Claus por un padre y su hijo.
It: Capítulo dos (05/12/2025): El Club de los Perdedores regresa a Derry 27 años después.
Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (12/12/2025): El detective Benoit Blanc investiga un crimen imposible en un pueblo.
Batman inicia (12/12/2025) y Batman: El caballero de la noche (12/12/2025): Bruce Wayne enfrenta amenazas y el crimen en Ciudad Gótica.
Elsa y Fred (15/12/2025): Historias de emigración entre España y Argentina.
Asteroid City (17/12/2025): Un pueblo y sus habitantes observan un asteroide en un evento teatral.
10DANCE (18/12/2025): Dos bailarines entrenan para una competencia pese a sus roces iniciales.
Miss Carbón (19/12/2025): Carlita, una mujer trans, lucha por trabajar en las minas de carbón.
Adiós, June (24/12/2025): Historia sobre el adiós a una madre protagonizada por Kate Winslet y Helen Mirren.
El mundo perdido: Parque Jurásico y Parque Jurásico III (31/12/2025): Dinosaurios y aventuras en nuevas islas.
Eventos en vivo
Partido de Navidad: Lions vs. Vikings (25/12/2025)
Partido de Navidad: Cowboys vs. Commanders (25/12/2025)
Documentales y especiales
Lali: La que le gana al tiempo (04/12/2025): El regreso de Lali tras cuatro años, mostrando su evolución personal y artística.
Jay Kelly: Detrás de cámaras (05/12/2025): Noah Baumbach, Clooney y Sandler en un recorrido por la filmación de la película.
The New Yorker cumple 100 años (05/12/2025): Historia del emblemático medio de periodismo y caricatura.
Simon Cowell: El próximo acto (10/12/2025): Cowell busca formar la próxima banda de chicos.
Asesinato en Mónaco (17/12/2025): Investigación del asesinato del multimillonario Edmond Safra.
Crisis: 1975 (19/12/2025): Documental sobre el periodo sociopolítico de EE.UU.
Cover-Up: Un periodista en las trincheras (26/12/2025): Seymour Hersh y sus investigaciones.
Ricky Gervais: Mortality (30/12/2025): Stand up sobre la vida, la muerte y el mundo actual.
Niñez y familia
Calle CoComelon: Temporada 6 (01/12/2025)
Bee Movie: La historia de una abeja (01/12/2025)
Marley y yo 2 (01/12/2025)
El Lórax: En busca de la trúfula perdida (07/12/2025)
Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober (08/12/2025)
Misterios animales: Capítulo 6 (15/12/2025)
El Grinch (19/12/2025)
Madagascar (24/12/2025)
Animé
One Piece: Whole Cake Island 2 y 3 (01/12/2025)
Record of Ragnarok: Temporada 3 (10/12/2025)
Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses (15/12/2025)
Naruto Shippuden: Temporada 20 (20/12/2025)
