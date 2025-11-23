Estrenos de diciembre en Netflix: todas las series y películas que no te podés perder

Stranger Things: Temporada 5 - Volumen 2 (25/12/2025) : Hawkins en cuarentena y un grupo unido para derrotar a Vecna.

Emily en París: Temporada 5 (18/12/2025) : Emily enfrenta caos entre amor, trabajo y lealtad en Roma.

¿Qué hay en la caja? (17/12/2025) : Neil Patrick Harris presenta un juego de trivia con premios y robos.

Vientos de agua (15/12/2025) : Historias de José Olaya y su hijo, entre España y Argentina.

Ciudad de sombras (12/12/2025) : Un policía desacreditado debe investigar un asesinato en un edificio icónico de Gaudí.

Navidad en casa: Temporada 3 (12/12/2025) : Johanne intenta disfrutar de las fiestas sin líos amorosos.

El secreto de Santa (03/12/2025) : Taylor, una madre soltera en busca de empleo, encuentra una oportunidad inesperada en un hotel de esquí que requiere con urgencia un Santa. Con el traje puesto y un plan improvisado, deberá demostrar —ante un carismático gerente— que puede ocupar el puesto pese a su inusual disfraz.

Elvis (02/12/2025) : La vida de Elvis Presley y su lucha por la fama y la fortuna.

Top Gun: Pasión y gloria (02/12/2025) : Un piloto rebelde enfrenta intensa competencia, romance y peligros aéreos.

El silencio de los inocentes (01/12/2025) : Clarice Starling analiza la mente de Hannibal Lecter en una prisión de máxima seguridad.

Revenant: El renacido (01/12/2025) : Un cazador lucha por sobrevivir y vengarse de un mercenario en la década de 1820.

Trol 2 (01/12/2025) : Nora, Andreas y Kris enfrentan un nuevo trol destructivo.

Jay Kelly (05/12/2025): La estrella de cine enfrenta su pasado en un viaje por Europa con su mánager.

La Navidad en sus manos 2 (05/12/2025): Rescate de Santa Claus por un padre y su hijo.

It: Capítulo dos (05/12/2025): El Club de los Perdedores regresa a Derry 27 años después.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (12/12/2025): El detective Benoit Blanc investiga un crimen imposible en un pueblo.

Batman inicia (12/12/2025) y Batman: El caballero de la noche (12/12/2025): Bruce Wayne enfrenta amenazas y el crimen en Ciudad Gótica.

Elsa y Fred (15/12/2025): Historias de emigración entre España y Argentina.

Asteroid City (17/12/2025): Un pueblo y sus habitantes observan un asteroide en un evento teatral.

10DANCE (18/12/2025): Dos bailarines entrenan para una competencia pese a sus roces iniciales.

Miss Carbón (19/12/2025): Carlita, una mujer trans, lucha por trabajar en las minas de carbón.

Adiós, June (24/12/2025): Historia sobre el adiós a una madre protagonizada por Kate Winslet y Helen Mirren.