El canje fallido de Zoe Bogach: quiso mostrar un espejo y sufrió un impactante accidente doméstico

La anécdota, que combina el mundo del reality con las dinámicas de los canjes y la vida de influencer, generó miles de interacciones, volviendo a Zoe tendencia en X (antes Twitter) y otras plataformas en pocas horas.

Zoe Bogach podría ser denunciada por maltrato animal

Zoe Bogach viene generando revuelo en las redes. Días atrás contó de forma risueña que no se ocupa debidamente de su gato y los usuarios explotaron.

Muchos hasta pidieron que alguien tome cartas en el asunto y le quiten a la mascota, y que también sea denunciada por maltrato animal.

La ex Gran Hermano ventiló lo que hasta el momento era un secreto de su hogar. “Nadie sabe que -ya sé que me van a cancelar por esto- que el arenero de mi gato puede pasar dos semanas sin limpiarse”, lanzó dejando a todos atónitos.

“Odio limpiar la caca de mi gato. Tiene como una casa que no sale el olor. Está todo cerrado y chupa el olor. Me da lástima que Norma, la chica que trabaja en casa, las cambie”, añadió entre risas.