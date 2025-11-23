El canje fallido de Zoe Bogach: quiso mostrar un espejo y sufrió un impactante accidente doméstico
La ex Gran Hermano se volvió tendencia en redes sociales después de que un espejo de grandes dimensiones se le cayera encima mientras grababa una historia para Instagram.
La influencer y exconcursante de Gran Hermano, Zoe Bogach, protagonizó un insólito accidente doméstico que rápidamente se viralizó en las redes sociales, y que una vez más generó controversia.
El suceso ocurrió mientras Zoe intentaba grabar una historia para su cuenta de Instagram como parte de un canje publicitario por un espejo con luces led de gran tamaño.
La ex hermanita estaba mostrando el producto en una serie de videos, con la intención de promocionarlo, cuando el espejo se le vino encima. El accidente le provocó varios cortes en el cuerpo, aunque afortunadamente sin consecuencias graves.
"Lo fui a enchufar y se me vino el espejo encima", contó la influencer en una de las historias, lamentando el inesperado y fallido final de su "publicidad".
Zoe Bogach decidió compartir con sus seguidores el detrás de escena del accidente. En varias publicaciones, mostró cómo había quedado el espejo roto y luego las curaciones que le estaban realizando para atender las heridas producto de los cortes.
La anécdota, que combina el mundo del reality con las dinámicas de los canjes y la vida de influencer, generó miles de interacciones, volviendo a Zoe tendencia en X (antes Twitter) y otras plataformas en pocas horas.
Zoe Bogach podría ser denunciada por maltrato animal
Zoe Bogach viene generando revuelo en las redes. Días atrás contó de forma risueña que no se ocupa debidamente de su gato y los usuarios explotaron.
Muchos hasta pidieron que alguien tome cartas en el asunto y le quiten a la mascota, y que también sea denunciada por maltrato animal.
La ex Gran Hermano ventiló lo que hasta el momento era un secreto de su hogar. “Nadie sabe que -ya sé que me van a cancelar por esto- que el arenero de mi gato puede pasar dos semanas sin limpiarse”, lanzó dejando a todos atónitos.
“Odio limpiar la caca de mi gato. Tiene como una casa que no sale el olor. Está todo cerrado y chupa el olor. Me da lástima que Norma, la chica que trabaja en casa, las cambie”, añadió entre risas.
