HBO Max estrenó "Margarita" 2: qué momentos claves hay que recordar de la primera temporada

Las claves de la temporada 1 de "Margarita"

1. Única descubre la verdadera cara de Delfina

En un episodio final cargado de tensión, el personaje de Única (interpretado por Pilar Masse) se convierte en la testigo clave de la maldad de la villana. Mientras todo el mundo busca desesperadamente a Margarita, sabiendo ya que ella es la legítima ganadora del concurso y la verdadera heredera del trono de Krikoragán, Única ve con sus propios ojos cómo Delfina se lleva a la joven por la fuerza. Este descubrimiento rompe el círculo de mentiras que Delfina había construido para proteger su poder.

2. El secuestro de Margarita y la caída de las máscaras

Luego de confirmar su verdadera identidad y enfrentar cara a cara a Delfina y Malala, Margarita se encuentra en una situación de peligro extremo. Las villanas, acorraladas por la verdad, deciden jugar su última carta: secuestrar a la protagonista. Margarita es llevada a un barco donde queda retenida contra su voluntad. Pero no está sola en esta pesadilla, ya que Delfina también decide capturar a Pipe para usarlo como moneda de cambio y asegurar el silencio de los que intentan rescatarlos, aunque no se sabe si están juntos en el mismo lugar.

3. Fach al rescate: un encuentro fraternal

El momento más emotivo y heroico del cierre de temporada llegó de la mano de Fach (Franco Yan). En una operación de rescate llena de adrenalina, Fach logra llegar hasta el barco para salvar a Margarita de las garras de su tía. Pero la salvación no fue solo física: en medio del rescate, Fach le confirma a Margarita la noticia que cambiará su vida para siempre: él es su hermano. Este vínculo de sangre promete ser el eje central de la nueva temporada, donde los hermanos deberán unirse para recuperar lo que les pertenece.