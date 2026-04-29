Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg presentaron la temporada 2 de "Margarita"

En ese sentido y dueña de una simpatía avasallante, Mora Bianchi también explicó cómo se abordarán los romances de Margarita en esta temporada 2, así como su crecimiento emocional. "La segunda temporada es un puente muchas veces. Lo vivimos con muchas series en HBO Max, en todas las plataformas. La segunda temporada muchas veces es una transición, entonces siento que hay un poco de eso en Margarita y en sus romances", aseguró.

"Hay un cambio en proceso", definió adelantando que en la tercera temporada su personaje vivirá muchos más momentos emocionales. Tras esto habló de lo que vendrá y sin spoilers: "Claramente se salva Margarita después del final de la primera temporada. Se salva y conoce gente nueva muy interesante para la historia de su vida y para la historia de estas temporadas, que la van a ayudar muchísimo". Por otro lado, al final de su entrevista exclusiva con minutouno.com habló de la participación de las haditas en esta edición y contó cómo definiría ella esta nueva aventura que le toca afrontar al elenco completo.

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En tanto, luego minutouno.com habló en exclusiva con Ramiro Spangenberg, el intérprete de Merlín. Toti, como es conocido en redes sociales, brilló con su amabilidad y emoción al ver tantos fans presentes en la puerta de Olga para recibirlos. "Estoy muy agradecido por la gente que nos viene a apoyar un martes a las 20hs en pleno Palermo", comenzó diciendo y después aseguró que no dará spoilers pero intentará detallar lo que se va a ver con su personaje en esta temporada.

"La gente cambia, más allá de ser Merlín o cualquier persona en la historia de la humanidad, cambia en base a sus hechos, a lo que le sucede a él en la vida, a lo que le pasa, a lo que atraviesa emocionalmente y, bueno, él va madurando, él va atravesando cosas muy difíciles", explicó y afirmó: "Esto no es solamente con sus amores, con sus relaciones de amistad también, sino con familiares, se replantea muchas cosas. Entonces Merlín empieza a madurar desde el lado más de dar un salto en lo personal. No quiero decir más, pero él madura y se da cuenta de muchas cosas".

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Asimismo, detalló que en esta temporada, la música de Merlín será el cambio más impactante. "Está roquero mal", dijo tajante y añadió: "Se vienen muchos nuevos temas, muchos covers también que están muy divertidos y son en grupo, individuales... y hasta ahí les voy a decir". Aunque, luego de esto, contó cómo será su relación con Rey, el personaje de Mateo Belmonte: "Salió un tema con Rey y Fach (Franco Yan), junto a Merlín que es el tema de los teenangels, Hoy, y después puede ser que haya alguna que otra cosa, no lo sabemos". Al final, le dejó un mensaje a Mateo Belmonte y cómo es trabajar con él, así como también definió la nueva temporada de "Margarita" en tres palabras.

Las entrevistas completas en los videos.