Cuándo se estrena "Margarita", temporada 2, en HBO Max

Cuándo es el estreno de la segunda temporada de "Margarita"

Para quienes están contando los minutos, la confirmación ya es oficial: la segunda temporada de "Margarita" llegará a la pantalla de HBO Max este próximo 4 de mayo.

Tras el éxito rotundo de la primera entrega, esta continuación se perfila como el plato fuerte del catálogo de streaming, manteniendo la mística de las canciones pegadizas y las historias de superación que son el sello distintivo de la marca.

La trama de esta segunda entrega promete elevar la vara del conflicto central. La historia mostrará la lucha de la joven protagonista, quien sumará fuerzas con Fach y otros compañeros que se irán incorporando al bando de los buenos.

¿El objetivo final? Derrotar de una vez por todas a la villana Delfina, en una disputa que mantendrá a la audiencia al borde del asiento.

Como no podía ser de otra manera, la música funcionará como el motor emocional de cada episodio. La banda sonora de "Margarita" presentará una combinación de temas inéditos compuestos especialmente para la serie, junto con reversiones de grandes éxitos de otras producciones icónicas, expandiendo así el universo narrativo a través de las melodías.