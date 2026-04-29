Cuándo se estrena "Margarita", temporada 2, en HBO Max
La serie de Cris Morena fue furor con su primera parte, y es inminente el lanzamiento de los nuevos episodios.
Como previa absoluta al regreso de la ficción juvenil más exitosa del último tiempo, el canal de streaming Olga revolucionó las redes con el evento "Hay un cuento". La propuesta funcionó como un despliegue de nostalgia y euforia, diseñado específicamente para calentar los motores antes del estreno de la segunda temporada de "Margarita".
La espera para los fanáticos de la factoría de Cris Morena está llegando a su fin y el mundo digital ya empezó a sentir el impacto. minutouno.com fue testigo del fenómeno en pleno Palermo, donde cientos de fans se agolparon para gritar por sus ídolos y revivir el universo creativo de una productora que no conoce de fronteras generacionales.
El especial no fue solo un tributo; fue el puntapié inicial para lo que promete ser el suceso televisivo del año en las plataformas digitales.
Cuándo es el estreno de la segunda temporada de "Margarita"
Para quienes están contando los minutos, la confirmación ya es oficial: la segunda temporada de "Margarita" llegará a la pantalla de HBO Max este próximo 4 de mayo.
Tras el éxito rotundo de la primera entrega, esta continuación se perfila como el plato fuerte del catálogo de streaming, manteniendo la mística de las canciones pegadizas y las historias de superación que son el sello distintivo de la marca.
La trama de esta segunda entrega promete elevar la vara del conflicto central. La historia mostrará la lucha de la joven protagonista, quien sumará fuerzas con Fach y otros compañeros que se irán incorporando al bando de los buenos.
¿El objetivo final? Derrotar de una vez por todas a la villana Delfina, en una disputa que mantendrá a la audiencia al borde del asiento.
Como no podía ser de otra manera, la música funcionará como el motor emocional de cada episodio. La banda sonora de "Margarita" presentará una combinación de temas inéditos compuestos especialmente para la serie, junto con reversiones de grandes éxitos de otras producciones icónicas, expandiendo así el universo narrativo a través de las melodías.
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