Eva de Dominici quedó envuelta en una polémica por el tráiler de "Homo Argentum": qué pasó

Con firmeza, la actriz respondió que lo que se percibe en el tráiler no coincide con la realidad de la historia: “Gastón me había llamado para hacer otro personaje, pero cuando leí esta secuencia, me encantó porque no es lo que piensan. No es lo que parece”. Y agregó detalles sobre la narrativa: “En el tráiler quizás se puede interpretar así, pero no. El personaje de Guillermo es de un corrupto, que vende una vida familiar de pantalla. Es el dueño de un laboratorio con miedo a que el karma le toque la puerta, y viene esta chica con sed de venganza”.