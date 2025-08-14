Especial la Roca Johnson y Rocky Balboa: cómo y cuándo ver sus películas

AMC ha preparado una programación especial para los amantes del cine de acción, titulada “La Roca Balboa”, que rinde homenaje a dos de los máximos exponentes del género: Sylvester Stallone y Dwayne "La Roca" Johnson. A partir del lunes 11 de agosto y hasta el viernes 22, el canal transmitirá una película diaria a las 18:00H (Arg), ofreciendo una maratón imperdible para sus espectadores.