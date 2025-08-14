Especial la Roca Johnson y Rocky Balboa: cómo y cuándo ver sus películas
AMC estrena dos semanas a pura adrenalina con películas de acción protagonizadas por los líderes del género. Los detalles para verlas.
AMC ha preparado una programación especial para los amantes del cine de acción, titulada “La Roca Balboa”, que rinde homenaje a dos de los máximos exponentes del género: Sylvester Stallone y Dwayne "La Roca" Johnson. A partir del lunes 11 de agosto y hasta el viernes 22, el canal transmitirá una película diaria a las 18:00H (Arg), ofreciendo una maratón imperdible para sus espectadores.
El especial se dividirá en dos semanas temáticas. La primera, que va del lunes 11 al viernes 15 de agosto, se centrará en el universo de Rocky con el ciclo “Rocky Eterno”. Los fanáticos podrán disfrutar de una selección de la saga, incluyendo Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Creed, Creed II y Creed III.
La segunda semana, del lunes 18 al viernes 22, estará dedicada a la filmografía de Dwayne Johnson bajo el nombre “Duro Como Roca”. El ciclo incluirá títulos como Venganza Letal (Faster), Hércules, Con la Frente en Alto (Walking Tall), Luchando con mi Familia (Fighting with my Family) y la exitosa Jumanji: En la selva (Jumanji: Welcome to the Jungle).
Esta programación especial se podrá ver en Argentina a través de los operadores de cable Cablevisión (319), Telecentro (416/HD 1036), Claro TV (330) y Supercanal (424).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario