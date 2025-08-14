Revelan que se reabrió la investigación por la muerte de la Tota Santillán: el motivo
A casi un año del fallecimiento del actor, Juan Etchegoyen confirmó que la justicia vuelve a investigar lo que le sucedió horas previas a su partida.
A casi un año del fallecimiento del conductor Daniel "la Tota" Santillán en septiembre de 2024, la justicia ha reabierto la investigación sobre su muerte, que se dio en circunstancias poco claras. Esta información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa, donde dio a conocer detalles clave sobre el caso.
“Ustedes saben que hace unos meses yo te conté en este programa que había cosas que no cerraban sobre la muerte de la Tota Santillán y hoy la Justicia habló”, empezó diciendo el conductor confundiendo a sus seguidores.
Tal es así que, tras sus declaraciones en su programa, anunció que "la noticia de último momento es que me confirman fuentes judiciales y el abogado de los hijos de la Tota Santillán, Juan Pablo Merlo, es que se reabrió la investigación sobre el fallecimiento del conductor".
La decisión judicial ha conmovido a la familia de Santillán en su totalidad. "Me cuentan que los hijos de Daniel, Daniela y Coco como también su hermano Horacio están conmovidos con este movimiento judicial", agregó el periodista a los detalles que conoce sobre este caso que sigue conmoviendo a la movida tropical.
Los puntos claves que impulsaron la reapertura del caso
La reapertura del caso busca esclarecer si la muerte de la Tota Santillán fue un suicidio o un homicidio. Según la información de Etchegoyen, la investigación se centra en dos puntos clave que fueron reconocidos actualmente, especialmente por la justicia. El primero es la presunta manipulación del teléfono de Santillán después de su muerte, ya que "salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto hace meses". El segundo punto es que la puerta trasera de su casa se encontraba abierta, por lo que se investigará si "alguien ingresó al domicilio en el momento de su muerte".
