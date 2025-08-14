Revelan que se reabrió la investigación por la muerte de la Tota Santillán: el motivo

Tota Santillan

Los puntos claves que impulsaron la reapertura del caso

La reapertura del caso busca esclarecer si la muerte de la Tota Santillán fue un suicidio o un homicidio. Según la información de Etchegoyen, la investigación se centra en dos puntos clave que fueron reconocidos actualmente, especialmente por la justicia. El primero es la presunta manipulación del teléfono de Santillán después de su muerte, ya que "salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto hace meses". El segundo punto es que la puerta trasera de su casa se encontraba abierta, por lo que se investigará si "alguien ingresó al domicilio en el momento de su muerte".