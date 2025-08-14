Cazzu se quejó de la cuota alimentaria que la pasa Christian Nodal: "Acuerdo injusto"
La jujeña está de visita por México, país donde vive el padre de su hija. Cuando le preguntaron por las obligaciones de Christian Nodal, Cazzu no se calló nada.
Sabiduría es identificar qué batallas tiene sentido pelear, y Cazzu lo tiene muy en claro con respecto a cómo se comporta el padre de su hija, Christian Nodal. Tanto es así que la jujeña ni siquiera se inmutó cuando le preguntaron por la cuota alimentaria que le pasa su expareja, aunque reconoció que es menor a lo que necesita para criar a la nena en Argentina.
Por eso cuando un grupo de periodistas de México le preguntó por la dedicación de Christian Nodal en su rol de padre de Inti, incluido el pago de una pensión o cuota alimentaria, Cazzu convino que "se podría decir que sí y no", y tomó la oportunidad para contar cómo es la relación actual.
"No tenemos un acuerdo que yo considere justo, los gastos son elevados. Pero es lo que él considera justo y bueno...", convino Cazzu, a lo que una periodista le consultó si va a iniciar una batalla legal para lograr una paridad en los aportes materiales de cada uno a la vida y crianza de la pequeña.
"Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear", expresó la cantante, que ya tiene programados al menos seis shows en México para octubre de este año.
"Una batalla legal con un sistema de leyes familiares tan patriarcal... la verdad es que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer", agregó.
Mientras tanto, Christian Nodal está instalado en México disfrutando de su vida de casado y dando entrevistas al respecto, pero mantiene un contacto limitado y un apoyo reducido para con la pequeña Inti.
