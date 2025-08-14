Cazzu se quejó de la cuota alimentaria que la pasa Christian Nodal: "Acuerdo injusto"

"Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear", expresó la cantante, que ya tiene programados al menos seis shows en México para octubre de este año.