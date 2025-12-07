Evangelina Anderson se mostró con un suero en redes sociales y preocupó a sus fans: qué le pasó
La modelo compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto con un suero sorprendiendo a sus seguidores, pero contó los detalles y trajo tranquilidad.
Evangelina Anderson, instalada hace tiempo en Argentina con sus hijos tras su separación del exfutbolista Martín Demichelis y atravesando un gran momento televisivo en el programa MasterChef Celebrity (Telefe), recientemente compartió un momento con sus seguidores que generó intriga. La modelo se grabó recibiendo suero, lo que alertó a su audiencia, pero rápidamente explicó el procedimiento, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.
Anderson reveló que se está sometiendo a un tratamiento de belleza y bienestar, conocido como sueroterapia, al cual ya han optado varias figuras públicas. El procedimiento busca renovar las energías para afrontar el último tramo del año con vitalidad.
La sueroterapia a la que se somete Evangelina Anderson
La modelo utilizó sus redes sociales para explicar la razón de la imagen, donde se la ve en un consultorio, con su brazo extendido en una camilla y el suero colocado. "Empecé terapias de drips (sueroterapia) para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud", indicó Evangelina en la publicación.
La especialista encargada del procedimiento de inyección de nutrientes brindó detalles sobre la composición y los beneficios específicos del tratamiento que está recibiendo Anderson. La experta remarcó: “Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con mas energía, menos ansiedad y es detox, entre otras cosas”.
Cuánto dura la sueroterapia
El procedimiento de infusión intravenosa, que busca la inclusión directa de vitaminas y aminoácidos en el cuerpo para potenciar el bienestar y la estética, se extiende por un tiempo relativamente breve, cercano a los 45 minutos.
Anderson se mostró feliz con el resultado que obtiene tras este tratamiento y comentó sobre la sensación posterior a la sueroterapia: "Y estoy como nueva", afirmó, satisfecha con la sensación de energía y bienestar obtenida.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario