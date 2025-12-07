Evangelina Anderson se mostró con un suero en redes sociales y preocupó a sus fans: qué le pasó

La sueroterapia a la que se somete Evangelina Anderson

La modelo utilizó sus redes sociales para explicar la razón de la imagen, donde se la ve en un consultorio, con su brazo extendido en una camilla y el suero colocado. "Empecé terapias de drips (sueroterapia) para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud", indicó Evangelina en la publicación.