Los participantes de MasterChef Celebrity compartieron fotos tomadas en el mismo sitio, aunque en distintos momentos del día.

El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas, ¿a los besos?

En medio del creciente interés por lo que ocurre detrás de cámara en MasterChef Celebrity, el programa A la Tarde reveló una serie de coincidencias que despertaron fuertes sospechas sobre la cercanía entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Cora Debarbieri presentó fotografías tomadas en la terraza del edificio donde vive Ian que fueron publicadas en las cuentas de Instagram de ambos participantes. Según las imágenes, Ian y Evangelina habrían estado en el mismo lugar en distintos momentos del día.

Luego, se viralizaron videos de ellos, presuntamente a los besos.

evangelina anderson ian lucas

Cómo detectaron que Evangelina Anderson e Ian Lucas comparten tiempo después de las grabaciones

Al analizar las publicaciones, Debarbieri mostró una coincidencia llamativa: “Acá tenés una imagen muy similar, te diría casi igual, donde se lo ve ahí a Lucas, sí, mostrando un poco lo que es la vista y el día de sol. Pero claro, la baranda es exactamente igual a la fotografía que sube Evangelina”, explicó mientras se veían las comparaciones en pantalla.

La panelista remarcó que este tipo de posteos no suele ser casual: “Acá hay confianza, realmente hay confianza para que ella suba esas fotografías mostrando las similitudes, porque saben que, de alguna manera, uno chequea constantemente las redes sociales, y ese es el mismo lugar donde aparece Ian”, detalló, sugiriendo que ambos están cómodos mostrando coincidencias.

Evangelina Anderson e Ian Lucas - pruebas de romance

Debarbieri continuó señalando los elementos en común entre las imágenes: “El sillón con los almohadones, la pose, es todo igual, hasta la pose que utilizan. Acá tenés una foto de un amanecer y ahí tenés una de un anochecer”, indicó. A esto se sumó Luis Bremer, quien comentó con cierto tono picante: “Están de día y de noche”.

El panel siguió analizando el vínculo entre los participantes y Bremer agregó un dato que refuerza las sospechas: “Graban hasta 11 horas por día. Once horas dentro del estudio y después tienen ganas de seguir estando juntos”. Karina Mazzocco cerró la observación con humor y complicidad: “Ah, están a full, entonces. Están en la época más linda del romance, cuando arranca, cuando querés amanecer, atardecer…”.

Embed - IAN LUCAS-EVA ANDERSON: LAS FOTOS QUE CONFIRMAN EL ROMANCE DEL AÑO

