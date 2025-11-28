El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas, ¿a los besos?

Evangelina Anderson e Ian Lucas - pruebas de romance

Debarbieri continuó señalando los elementos en común entre las imágenes: “El sillón con los almohadones, la pose, es todo igual, hasta la pose que utilizan. Acá tenés una foto de un amanecer y ahí tenés una de un anochecer”, indicó. A esto se sumó Luis Bremer, quien comentó con cierto tono picante: “Están de día y de noche”.

El panel siguió analizando el vínculo entre los participantes y Bremer agregó un dato que refuerza las sospechas: “Graban hasta 11 horas por día. Once horas dentro del estudio y después tienen ganas de seguir estando juntos”. Karina Mazzocco cerró la observación con humor y complicidad: “Ah, están a full, entonces. Están en la época más linda del romance, cuando arranca, cuando querés amanecer, atardecer…”.