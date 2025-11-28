El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas, ¿a los besos?
Los participantes de MasterChef Celebrity compartieron fotos tomadas en el mismo sitio, aunque en distintos momentos del día.
En medio del creciente interés por lo que ocurre detrás de cámara en MasterChef Celebrity, el programa A la Tarde reveló una serie de coincidencias que despertaron fuertes sospechas sobre la cercanía entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.
Cora Debarbieri presentó fotografías tomadas en la terraza del edificio donde vive Ian que fueron publicadas en las cuentas de Instagram de ambos participantes. Según las imágenes, Ian y Evangelina habrían estado en el mismo lugar en distintos momentos del día.
Luego, se viralizaron videos de ellos, presuntamente a los besos.
Cómo detectaron que Evangelina Anderson e Ian Lucas comparten tiempo después de las grabaciones
Al analizar las publicaciones, Debarbieri mostró una coincidencia llamativa: “Acá tenés una imagen muy similar, te diría casi igual, donde se lo ve ahí a Lucas, sí, mostrando un poco lo que es la vista y el día de sol. Pero claro, la baranda es exactamente igual a la fotografía que sube Evangelina”, explicó mientras se veían las comparaciones en pantalla.
La panelista remarcó que este tipo de posteos no suele ser casual: “Acá hay confianza, realmente hay confianza para que ella suba esas fotografías mostrando las similitudes, porque saben que, de alguna manera, uno chequea constantemente las redes sociales, y ese es el mismo lugar donde aparece Ian”, detalló, sugiriendo que ambos están cómodos mostrando coincidencias.
Debarbieri continuó señalando los elementos en común entre las imágenes: “El sillón con los almohadones, la pose, es todo igual, hasta la pose que utilizan. Acá tenés una foto de un amanecer y ahí tenés una de un anochecer”, indicó. A esto se sumó Luis Bremer, quien comentó con cierto tono picante: “Están de día y de noche”.
El panel siguió analizando el vínculo entre los participantes y Bremer agregó un dato que refuerza las sospechas: “Graban hasta 11 horas por día. Once horas dentro del estudio y después tienen ganas de seguir estando juntos”. Karina Mazzocco cerró la observación con humor y complicidad: “Ah, están a full, entonces. Están en la época más linda del romance, cuando arranca, cuando querés amanecer, atardecer…”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario