Evangelina Anderson habló del video con Ian Lucas en un boliche: "Me parece una..."
La modelo rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance que surgieron con su compañero de MasterChef Celebrity.
Evangelina Anderson viene dando de qué hablar durante los últimos meses por diferentes motivos. Desde hace algunas semanas atrás, comenzaron a vincularla con Ian Lucas, compañero de MasterChef Celebrity, pero hasta el momento ninguno había hablado al respecto.
Sin embargo, el silencio terminó y este martes la modelo habló del tema, ya que durante el fin de semana dieron a conocer un video de ambos en un boliche, donde parecían estar a los besos. En diálogo con Desayuno Americano, Evangelina contó todos los detalles de esta situación y puso punto final a las especulaciones.
"¿Estaba a los besos? Decime la verdad", le consultó el cronista a la ex de Martín Demichelis. Sin vueltas, respondió: "No, mentiras no. Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor".
Y explicó sobre esa situación: "En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio".
Acto seguido, quisieron saber si tendría un romance con alguien más chico, a lo que Anderson se sinceró: "Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".
Y dejó en claro sobre su presente sentimental: "Hace un año y medio casi (de su separación de Demichelis), si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros".
"Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó la modelo.
