Un gesto que encendió las alarmas: la señal de Ian Lucas tras los rumores con Evangelina Anderson

Su descripción reforzó la idea de que la relación no es un accidente súbito, sino el resultado de un vínculo desarrollado detrás de cámaras. Mirol también celebró que ambos estén viviendo un momento especial después de semanas de rumores y especulaciones. Sin dar nombres, insinuó que no serían los únicos dentro del certamen que habrían encontrado afinidad, aunque prefirió no avanzar sobre otros casos.

Al hablar de Ian, lo hizo con un tono particularmente afectuoso: “Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa”. Mientras tanto, Evangelina atraviesa una nueva etapa personal tras su separación, lo que sumó aún más atención sobre cada gesto público.

La historia musicalizada del influencer fue suficiente para reavivar debates en las redes, con usuarios analizando cada detalle como si se tratara de una confirmación velada. Aunque los protagonistas siguen evitando declaraciones formales, lo cierto es que las señales públicas configuran un escenario donde la pregunta ya no es si hay romance, sino cuándo decidirán blanquearlo.