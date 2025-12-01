Un gesto que encendió las alarmas: la señal de Ian Lucas tras los rumores con Evangelina Anderson
El influencer compartió una historia que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia la modelo, después del video que los mostró besándose en un boliche.
El revuelo mediático en torno a Ian Lucas y Evangelina Anderson volvió a intensificarse luego de que el participante de MasterChef Celebrity subiera una historia a Instagram que muchos interpretaron como una confirmación tácita del vínculo entre ambos.
El joven influencer compartió una selfie frente al espejo, acompañada por la canción “Mi refe”, interpretada por Beéle y Ovy on the Drums, un tema cuyo estribillo no pasó inadvertido para nadie: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa qué mentirnos más? No sé pa qué seguir disimulando más”.
La letra desató especulaciones inmediatas y, para una buena parte del público, dejó entrever que la relación estaría atravesando un momento decisivo. El gesto de Ian llegó apenas días después de la viralización del video en el que se lo ve besándose con Evangelina en un boliche, una escena que terminó de instalar la posibilidad de un romance que venía siendo insinuado dentro del propio ambiente de MasterChef Celebrity.
Compañeros del programa habían mencionado semanas atrás que entre ambos existía una complicidad creciente durante las grabaciones, algo que también se reflejaba en sus interacciones públicas y en los comentarios que compartían en redes sociales. Esa cercanía, que algunos describen como espontánea y natural, alimentó versiones que ahora cobran más fuerza que nunca.
Cómo nació el amor entre Ian Lucas y Evangelina Anderson
En medio del revuelo, surgió la palabra de Esteban Mirol, exparticipante del reality y testigo directo de la dinámica del grupo. En una entrevista con A la Tarde, explicó que la conexión entre Anderson y Lucas no lo tomó por sorpresa. “De entrada se llevaron bien y pegaron onda”, contó, antes de recurrir a una metáfora culinaria para graficar cómo evolucionó ese acercamiento: “Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°”.
Su descripción reforzó la idea de que la relación no es un accidente súbito, sino el resultado de un vínculo desarrollado detrás de cámaras. Mirol también celebró que ambos estén viviendo un momento especial después de semanas de rumores y especulaciones. Sin dar nombres, insinuó que no serían los únicos dentro del certamen que habrían encontrado afinidad, aunque prefirió no avanzar sobre otros casos.
Al hablar de Ian, lo hizo con un tono particularmente afectuoso: “Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa”. Mientras tanto, Evangelina atraviesa una nueva etapa personal tras su separación, lo que sumó aún más atención sobre cada gesto público.
La historia musicalizada del influencer fue suficiente para reavivar debates en las redes, con usuarios analizando cada detalle como si se tratara de una confirmación velada. Aunque los protagonistas siguen evitando declaraciones formales, lo cierto es que las señales públicas configuran un escenario donde la pregunta ya no es si hay romance, sino cuándo decidirán blanquearlo.
