Evelyn Botto rompió el silencio sobre su vínculo con Fede Bal: "Es muy buen..."
La conductora rompió el silencio y se refirió a los rumores con el actor que circularon en los últimos días.
Hace algunos días, en Sálvese quien pueda, revelaron que Evelyn Botto y Fede Bal estarían iniciando un romance, lo que generó todo tipo de comentarios al respecto. Este lunes, la conductora de Tapados de Laburo, programa de streaming de Olga, rompió el silencio y habló de esta situación.
Si bien en un principio no quería dar muchos detalles, finalmente contó que durante el fin de semana fue con el hijo de Carmen Barbieri a ver el musical Rocky. “Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije de ir”, admitió.
Y dio más información de cómo fue la salida. “Hablamos, sabe mucho de teatro, es muy nerd”. “Me cae bien, es muy piola, tenemos mucha charla interesante”, agregó, dejando entrever que hay muy buena relación.
"Fue una gran salida y quizá lo vuelva a invitar para ir al teatro porque es muy buen compañero, sabe mucho”, remarcó.
Sobre el final de la salida, Evelyn reveló: “Después comimos, me dejó en mi casa y no bajó...”. Y concluyó con una aclaración sobre el vínculo que los une: “Somos personas adultas responsables. No hay nada más".
¿Nueva pareja? Aseguran que Fede Bal y Evelyn Botto están comenzando un romance
Cuando nadie lo esperaba, una nueva conexión sentimental sorprendió en el ambiente del espectáculo. Según contó Yanina Latorre, Fede Bal y Evelyn Botto estarían comenzando una relación que, aunque incipiente, ya despertó la curiosidad de todos por lo inesperado del vínculo.
Fede Bal parece estar escribiendo un nuevo capítulo en su vida amorosa. Luego de varios romances fallidos, el mediático habría decidido volver a apostar al amor. En paralelo, Evelyn Botto, quien llevaba siete años soltera, habría pasado —según trascendió recientemente— de encarnar a Úrsula en La Sirenita a vincularse con el hijo de Carmen Barbieri.
El rumor tomó fuerza a partir de una aparición pública. Según contó Yanina Latorre, el pasado jueves ambos fueron vistos compartiendo una salida al Teatro Lola Membrives, donde asistieron a una función de Rocky, el musical, obra encabezada por Nicolás Vázquez, quien también estuvo en el centro de la escena mediática por su reciente separación de Gimena Accardi, luego de que se conociera una infidelidad.
No sería el primer acercamiento entre ellos. Se supo que Fede y Evelyn ya habrían tenido un encuentro íntimo en el pasado, aunque en ese momento el vínculo no habría prosperado.
En cuanto a la vida sentimental de Bal, su última relación oficial fue con Sofía Aldrey, de quien se separó en 2023. Desde entonces, fue vinculado a Fátima Flórez, y también se lo vio a los besos con Bianca Iovenitti, una de las bailarinas de Magnífica.
