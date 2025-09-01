Evelyn Botto rompió el silencio sobre su vínculo con Fede Bal: "Es muy buen..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/annmolinaa/status/1962597041781068253&partner=&hide_thread=false le preguntan a evelyn botto por fede bal, que chusma son, si somos #olga #tapadosdelaburo pic.twitter.com/LNZQEsCIIJ — annmolina (@annmolinaa) September 1, 2025

¿Nueva pareja? Aseguran que Fede Bal y Evelyn Botto están comenzando un romance

Cuando nadie lo esperaba, una nueva conexión sentimental sorprendió en el ambiente del espectáculo. Según contó Yanina Latorre, Fede Bal y Evelyn Botto estarían comenzando una relación que, aunque incipiente, ya despertó la curiosidad de todos por lo inesperado del vínculo.

Fede Bal parece estar escribiendo un nuevo capítulo en su vida amorosa. Luego de varios romances fallidos, el mediático habría decidido volver a apostar al amor. En paralelo, Evelyn Botto, quien llevaba siete años soltera, habría pasado —según trascendió recientemente— de encarnar a Úrsula en La Sirenita a vincularse con el hijo de Carmen Barbieri.

El rumor tomó fuerza a partir de una aparición pública. Según contó Yanina Latorre, el pasado jueves ambos fueron vistos compartiendo una salida al Teatro Lola Membrives, donde asistieron a una función de Rocky, el musical, obra encabezada por Nicolás Vázquez, quien también estuvo en el centro de la escena mediática por su reciente separación de Gimena Accardi, luego de que se conociera una infidelidad.

No sería el primer acercamiento entre ellos. Se supo que Fede y Evelyn ya habrían tenido un encuentro íntimo en el pasado, aunque en ese momento el vínculo no habría prosperado.

En cuanto a la vida sentimental de Bal, su última relación oficial fue con Sofía Aldrey, de quien se separó en 2023. Desde entonces, fue vinculado a Fátima Flórez, y también se lo vio a los besos con Bianca Iovenitti, una de las bailarinas de Magnífica.