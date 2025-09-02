Impresionante persecución, tiroteo y choque en la Autopista Cámpora: una camioneta quedó hecha un colador

Finalmente, la Hilux impactó contra un camión Mercedes Benz y el conductor fue reducido en el lugar. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) lo trasladó al Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax por la colisión, aunque se confirmó que no presentaba heridas de bala.

Según informó C5N, la camioneta tenía una patente apócrifa y que, según el número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús, ocurrido ese mismo lunes por la tarde.

En tanto, el sospechoso es un joven paraguayo de 21 años, con antecedentes por robo arrebato.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera. Las autoridades le dieron intervención a la Policía Federal Argentina.