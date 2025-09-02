Impresionante persecución, tiroteo y choque en la Autopista Cámpora: una camioneta quedó hecha un colador
El vehículo tenía pedido de captura. El conductor perdió el control y chocó y terminó incrustado.
Un hombre fue detenido después de tras una bruta persecución y tiroteo que terminó con choque en la Autopista La Campora. La situación ocurrió cuando la policía detectó que la camioneta en la que se trasladaba el hombre tenía pedido de captura, le pidieron que se detuviera y el sujeto se dio a la fuga.
El episodio comenzó cerca de las 23:30 en la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes interceptaron una camioneta Toyota Hilux.
En el recorrido, los agentes intentaron identificar al vehículo sobre la avenida 27 de Febrero, pero el conductor hizo caso omiso a la voz de alto e inició la fuga por la autopista.
Tras un operativo cerrojo, la camioneta quedó bloqueada sobre la Autopista Cámpora, cerca del empalme con la 25 de Mayo y el sospechoso intentó atropellar a los agentes. En ese momento, los efectivos comenzaron a disparar con escopeta y arma reglamentaria, dirigiéndose al radiador del vehículo. La camioneta recibió 18 tiros.
Finalmente, la Hilux impactó contra un camión Mercedes Benz y el conductor fue reducido en el lugar. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) lo trasladó al Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax por la colisión, aunque se confirmó que no presentaba heridas de bala.
Según informó C5N, la camioneta tenía una patente apócrifa y que, según el número de chasis, correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús, ocurrido ese mismo lunes por la tarde.
En tanto, el sospechoso es un joven paraguayo de 21 años, con antecedentes por robo arrebato.
El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29, encabezada por Lucio Herrera. Las autoridades le dieron intervención a la Policía Federal Argentina.
