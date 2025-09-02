Qué miembro del Team Lali fue eliminado de La Voz Argentina
El Team Lali comenzó una nueva etapa en La Voz Argentina y, tras escuchar a todos los miembros del equipo, se supo quiénes continúan en la siguiente etapa.
El lunes 1° de septiembre se inició la primera ronda de La Voz Argentina 2025, y el equipo de Lali fue el primero en subir al escenario. El episodio de "El 1° Round" puso a prueba a los participantes, quienes debían impresionar no solo a su coach, sino también a los demás jurados: Soledad, Luck Ra y Miranda!, que otorgaron puntajes a cada uno.
Después de que todos los concursantes del Team Lali se presentaran, la estrella del pop tuvo que tomar la difícil decisión de elegir a tres de sus pupilos para que la acompañen en el camino a la final. "Es todo muy intenso, entonces realmente me voy a guiar por lo más puro, lo que sentí esta noche, voy a hacer lo que mi corazón me dice después de presentaciones espectaculares", expresó Lali.
Sus primeros elegidos fueron Alan Lez, por su voz, e Iara Lombardi, por su interpretación de "Un'estate italiana". Finalmente, Lali decidió salvar a Valentino Rossi, a quien describió como un cantante que la "fascina".
Los votos de los coaches y el primer eliminado
El conductor Nico Occhiato fue el encargado de anunciar a los participantes que se salvaron gracias a los votos de los demás coaches. Jaime Muñoz fue el más votado, seguido por Lola Kajt, quien también aseguró su lugar en la siguiente instancia. Por último, Giuliana Piccioni continuará en el equipo por la decisión de los jurados.
El último anuncio de la noche reveló el destino de los dos concursantes restantes. Rafael Morcillo fue el afortunado que se salvó, mientras que Nicolás Armayor se convirtió en el primer eliminado de los Rounds de La Voz Argentina 2025.
Un final emotivo para el participante
Tras el anuncio, Lali fue a abrazar a Nicolás y le dedicó unas palabras de aliento. "Tremendo cantante, te felicito... Ha sido muy difícil esto eh, porque estuvieron todos increíbles", le dijo. Para demostrar su apoyo, la coach le pidió a su equipo que abrazaran a su compañero.
Así quedó conformado el Team Lali para la próxima ronda:
- Alan Lez
- Iara Lombardi
- Valentino Rossi
- Jaime Muñoz
- Lola Kajt
- Giuliana Piccioni
- Rafael Morcillo
