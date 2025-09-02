Qué miembro del Team Lali fue eliminado de La Voz Argentina

El último anuncio de la noche reveló el destino de los dos concursantes restantes. Rafael Morcillo fue el afortunado que se salvó, mientras que Nicolás Armayor se convirtió en el primer eliminado de los Rounds de La Voz Argentina 2025.

Un final emotivo para el participante

Tras el anuncio, Lali fue a abrazar a Nicolás y le dedicó unas palabras de aliento. "Tremendo cantante, te felicito... Ha sido muy difícil esto eh, porque estuvieron todos increíbles", le dijo. Para demostrar su apoyo, la coach le pidió a su equipo que abrazaran a su compañero.

Así quedó conformado el Team Lali para la próxima ronda: