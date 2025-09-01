La azafata y supuesta amante de Martín Demichelis apuntó contra el DT: "No es despecho"
Tania González usó sus redes sociales para dedicarle unas fuertes palabras al exentrenador de River y le envió un mensaje a Evangelina Anderson.
La escandalosa separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis sigue sumando capítulos. Es que el motivo de ponerle fin al matrimonio tras 17 años juntos fue una infidelidad del entrenador con una azafata.
Este lunes, la supuesta amante del DT volvió a apuntar contra Demichelis y le envió un mensaje a la modelo. “Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber, y uno de los involucrados brilla por su ausencia, yo me pregunto ‘¿dónde está Martín?’ No seas cagón, salí a hablar y contá qué es lo que sucedió”, dijo Tania González en un video publicado en sus redes sociales.
En medio de su descargo, le habló a Evangelina: “La verdad que yo no tengo nada en contra tuyo y realmente entiendo cuando decís ‘nadie pensó en mis hijos’. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz”.
“Gente, basta de hipocresía. Siempre ante estas situaciones salen a buscar a las mujeres involucradas en el vínculo. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Nadie sale a buscar a los hombres? ¿Y por qué los hombres son tan falto de b...? ¿Por qué el hombre siempre se esconde o termina quedando como un genio y las damnificadas terminamos siendo las mujeres?”, siguió.
Acto seguido, dejó Instagram y en una comunicación telefónica con Karina Mazzocco, Tania explicó el motivo de su furia: “Yo salí a hablar y les conté la situación, después de que Evangelina dijera que se habían divorciado. Pero todo el mundo se me vino al humo a mí. Y estoy cansada de la hipocresía”.
Indignada, explicó por qué le molesta tanto el silencio de Demichelis: “Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. (...) Pero yo me encontré con que esto salió a la luz, mi nombre salió en todos lados de un día para el otro y él desapareció. "Mi nombre termina saliendo en todos lados de un día para el otro y él desaparece. No es despecho", dijo.
