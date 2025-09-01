La azafata y supuesta amante de Martín Demichelis apuntó contra el DT: "No es despecho"

Acto seguido, dejó Instagram y en una comunicación telefónica con Karina Mazzocco, Tania explicó el motivo de su furia: “Yo salí a hablar y les conté la situación, después de que Evangelina dijera que se habían divorciado. Pero todo el mundo se me vino al humo a mí. Y estoy cansada de la hipocresía”.

Indignada, explicó por qué le molesta tanto el silencio de Demichelis: “Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. (...) Pero yo me encontré con que esto salió a la luz, mi nombre salió en todos lados de un día para el otro y él desapareció. "Mi nombre termina saliendo en todos lados de un día para el otro y él desaparece. No es despecho", dijo.