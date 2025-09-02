Murió Graham Green, mítico coprotagonista de "Danza con lobos"

De carpintero a estrella de Hollywood: la historia de Graham Greene

Greene reveló en una entrevista que se encontró con la actuación por casualidad, después de trabajar como carpintero, soldador, dibujante e instalador de alfombras, entre otras cosas. “Me topé con la actuación y pensé: ‘Esta gente me mantiene a la sombra, me da comida y agua, me lleva a donde digo lo que se supone que debo decir, y luego me lleva de vuelta’”, bromeó el actor.

A pesar de sus logros, el actor se mantuvo activo hasta sus últimos años, y se espera que aparezca en varios proyectos póstumos. Graham Greene deja atrás a su esposa, Hilary Blackmore, a su hija, Lilly Lazare-Greene, y a su hijo, Tarlo Greene.