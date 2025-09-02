Murió Graham Green, mítico coprotagonista de "Danza con lobos"
Hilary Blackmore, su esposa, acompañó al actor hasta el último momento. Según se supo Greene estaba internado en un hospital de Toronto. Los detalles.
Graham Greene, el aclamado actor de carácter conocido por su icónica interpretación de Kicking Bird en Danza con Lobos, falleció el pasado domingo en un hospital de Toronto a los 73 años. Según informó TMZ, el artista estuvo acompañado por su esposa, Hilary Blackmore, en sus últimos momentos.
El representante de la estrella de Hollywood, Michael Greene, quien no tiene relación familiar con el actor, le expresó a TMZ que Graham fue “un hombre de gran carácter moral” y que su partida será profundamente lamentada. En un emotivo mensaje, Michael agregó: “Finalmente eres libre”, haciendo referencia a su amiga y exagente, Susan Smith, que lo “recibiría en las puertas del cielo”. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.
Un actor con una trayectoria invaluable
La carrera de Graham Greene se consolidó con su trabajo en Danza con Lobos (1990), un papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. A pesar de que la estatuilla fue para Joe Pesci por Goodfellas, la actuación de Greene lo catapultó a la fama internacional y lo estableció como un actor capaz de encarnar personajes complejos con autenticidad y sensibilidad.
En una entrevista, el actor recordó una de sus mejores experiencias en el rodaje de la película, que involucró a un caballo. “Asegúrense de que este chico recupere su caballo. Descuéntenlo de mi sueldo si es necesario”, fue la contundente frase que le dijo a los productores, demostrando su nobleza y empatía.
A lo largo de su carrera, Greene no se limitó al cine; también dejó su huella en series de renombre como American Gods y Riverdale. Entre sus créditos más destacados en el cine se encuentran The Green Mile, Snow Dogs y Crepúsculo: Luna Nueva. Su versatilidad y capacidad para interpretar personajes de diversas culturas lo convirtieron en una figura invaluable en la industria del entretenimiento.
De carpintero a estrella de Hollywood: la historia de Graham Greene
Greene reveló en una entrevista que se encontró con la actuación por casualidad, después de trabajar como carpintero, soldador, dibujante e instalador de alfombras, entre otras cosas. “Me topé con la actuación y pensé: ‘Esta gente me mantiene a la sombra, me da comida y agua, me lleva a donde digo lo que se supone que debo decir, y luego me lleva de vuelta’”, bromeó el actor.
A pesar de sus logros, el actor se mantuvo activo hasta sus últimos años, y se espera que aparezca en varios proyectos póstumos. Graham Greene deja atrás a su esposa, Hilary Blackmore, a su hija, Lilly Lazare-Greene, y a su hijo, Tarlo Greene.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario