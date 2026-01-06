¿Exceso o provocación? Wanda Nara respondió a los rumores con una frase que encendió las redes

image

La expresión fue interpretada de manera casi unánime como una referencia sexual explícita vinculada a la virilidad de su novio, Martín Migueles, y generó rechazo incluso entre seguidores habituales de la mediática. Aunque Wanda eliminó el mensaje poco después, las capturas ya circulaban masivamente en X e Instagram, alimentando críticas por el tono vulgar del comentario y reabriendo el debate sobre los límites de la exposición en redes.

En el cierre de su descargo, la propia Wanda sugirió que sus detractores deberían enfocarse en sus propias vidas y dejó otra frase contundente: acusó a quienes “hablan mal sin pruebas o con pruebas falsas” de tener la necesidad de “joderle la vida”. Lejos de calmar las aguas, su respuesta confirmó que, una vez más, eligió enfrentar las críticas con confrontación directa y frases destinadas a generar impacto, aun a costa de sumar una nueva polémica.