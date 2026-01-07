Wanda Nara y Martín Migueles protagonizaron el momento televisivo del día: mirá el video

Lo cierto es que la conductora se encontraba bajo el ojo atento de los medios debido a versiones que indicaban un distanciamiento de Migueles y críticas por su "bajo perfil" durante sus vacaciones en Punta del Este. Antes de la frase de los 24 centímetros, Wanda había cuestionado a quienes opinan de su bienestar sin conocerla: "Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo... se preocupa tanto por mi bien".