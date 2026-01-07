Wanda Nara y Martín Migueles protagonizaron el momento televisivo del día: mirá el video
La mediática conductora estaba conversando con un cronista y una pregunta incómoda hizo que su novio apretara el acelerador. Mirá.
Wanda Nara generó un gran revuelo mediático recientemente al publicar un mensaje en sus redes sociales —que luego borró— en el que utilizó la siguiente frase para responder a las críticas y rumores de crisis con su actual pareja, el empresario Martín Migueles: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.
Lo cierto es que la conductora se encontraba bajo el ojo atento de los medios debido a versiones que indicaban un distanciamiento de Migueles y críticas por su "bajo perfil" durante sus vacaciones en Punta del Este. Antes de la frase de los 24 centímetros, Wanda había cuestionado a quienes opinan de su bienestar sin conocerla: "Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo... se preocupa tanto por mi bien".
El polémico posteo de los famosos "24 cm" fue borrado a los pocos minutos, pero las capturas se viralizaron de inmediato. Figuras como Moria Casán reaccionaron con ironía, cuestionando la veracidad de la cifra o interpretándola como una indirecta hacia su exesposo, Mauro Icardi.
Tras el escándalo, Wanda bajó el tono de sus publicaciones, aclarando que su prioridad durante el verano fue disfrutar de sus hijos y su familia en privado, y confirmó que renovó su contrato con Telefe por varios años más.
El momento televisivo del día: ¿Migueles se enojó por una pregunta incómoda?
Lo cierto es que este miércoles un cronista de la TV Pública abordó a la conductora de MasterChef Celebrity con una incómoda preguntar que desató el enojo de su novio: "¿La relación cómo viene?", comenzó preguntando el periodista. "Todo muy lindo, gracias", respondió Wanda con una sonrisa.
"¿Lo de los 24cm fue por él?", lanzó el notero, sin pudor. La respuesta del joven a la pregunta que le hicieron a su pareja fue inmediata: aceleró su auto y dejó "pagando" al movilero.
