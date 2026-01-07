Javier Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos, pero aclaró que no romperá lazos con China

Javier Milei y China

Pese a celebrar su profundo alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.

En paralelo, respaldó la operación estadounidense en Venezuela y lanzó duras acusaciones contra el chavismo, al que calificó como un “narcoestado terrorista”, al enumerar supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC en Colombia, otro de los países amenazados por Trump.

También defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, al sostener que busca cortar el financiamiento a gobiernos y organizaciones que calificó como terroristas, y rechazó que se trate de una apropiación del recurso.