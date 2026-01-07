Javier Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos, pero aclaró que no romperá lazos con China
El presidente celebró además la invasión de Donald Trump a Venezuela más allá de que la Justicia admitió que el supuesto Cartel de los Soles en realidad no existe.
El presidente Javier Milei ratificó este martes por la noche que la Argentina mantiene su "profundo alineamiento geopolítico" con Estados Unidos y elogió la invasión lanzada por el presidente Donald Trump a Venezuela incluso después de que la justicia estadounidense confirmara que el supuesto Cartel de los Soles, que sirvió de pantalla para la invasión, en realidad no existe.
En ese camino, Milei se cuidó sin embargo de cuidar muy bien sus palabras y aclaró que aclaró que el país no romperá sus lazos comerciales con China aún cuando la invasión a Venezuela forma parte de la disputa geopolítica que Washington libra con Pekín y Moscú.
En diálogo con el canal de streaming Neura, Milei reconoció que Trump “está rediseñando el orden mundial” por medio de la fuerza mientras avanza en su anhelo por anexionar Groenlandia a Estados Unidos y afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica.
En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se cuidó mucho de incluir a China
El mandatario libertario remarcó además que la posición argentina no es coyuntural, sino parte de una definición previa: “Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”. Y agregó que el actual contexto regional muestra un reordenamiento en el que algunos países están mejor posicionados que otros.
Pese a celebrar su profundo alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.
En paralelo, respaldó la operación estadounidense en Venezuela y lanzó duras acusaciones contra el chavismo, al que calificó como un “narcoestado terrorista”, al enumerar supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC en Colombia, otro de los países amenazados por Trump.
También defendió el control del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, al sostener que busca cortar el financiamiento a gobiernos y organizaciones que calificó como terroristas, y rechazó que se trate de una apropiación del recurso.
