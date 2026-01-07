Wanda Nara admitió al aire que usa cuentas falsas: el cruce con Yanina Latorre en MasterChef
La conductora de reality culinario expuso que mira historias desde perfiles secundarios y quedó en evidencia frente a la panelista.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras protagonizar un momento tan espontáneo como incómodo en plena emisión de MasterChef Celebrity. Durante el programa, la conductora reveló sin intención que utiliza cuentas secundarias -conocidas popularmente como “truchas”- para observar las publicaciones de otros famosos en Instagram, y la situación no pasó inadvertida para Yanina Latorre, una de las participantes del ciclo.
Todo ocurrió mientras Latorre se preparaba para ir al mercado del reality gastronómico. En medio de una charla distendida, Wanda lanzó una frase que desató el revuelo: “Yo a veces te veo las historias desde una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”. La declaración fue suficiente para que Yanina captara de inmediato el dato y la expusiera en vivo ante cámaras.
Sin filtros, fiel a su estilo, la panelista reaccionó con sorpresa y humor ácido. “¡Ah! ¿Vos a mí me ves desde una cuenta trucha? ¡Sos de lo peor!”, disparó, generando risas y tensión en partes iguales dentro del estudio. Lejos de terminar ahí, Latorre fue por más y recordó un viejo conflicto digital entre ambas: “Yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”, lanzó, reprochándole a Wanda su actitud en redes sociales.
El intercambio no tardó en trasladarse fuera de la pantalla. Tras el cruce en vivo, Nara compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje conciliador que dejó entrever una tregua momentánea: “Desbloqueada, ojalá nos dure”. El gesto pareció cerrar, al menos por ahora, un nuevo capítulo de una relación marcada por idas y vueltas públicas.
Cabe recordar que no es la primera vez que circulan rumores sobre el uso de perfiles falsos por parte de la conductora. En distintas oportunidades, usuarios de redes sociales difundieron supuestas capturas de cuentas que Nara habría utilizado para dejar comentarios negativos dirigidos tanto a la China Suárez como a Mauro Icardi, en el marco del conflictivo Wandagate.
Más adelante, el programa sumó otro momento de alto voltaje cuando Wanda se acercó a la mesada de Yanina y le propuso responder cualquier pregunta, con la opción de decir “paso”. Latorre no dudó y fue directa: “Del 1 al 10 ¿cuánto odiás a Mauro?”. La respuesta de la conductora fue contundente: “¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.
El ida y vuelta continuó con ironías, recuerdos del pasado y confesiones cruzadas, incluyendo viejas anécdotas personales y reclamos pendientes. Entre risas, pases de factura y frases filosas, el episodio volvió a confirmar que, aun en un programa de cocina, Wanda Nara sigue siendo experta en generar momentos televisivos que rápidamente se trasladan a las redes y al centro de la agenda del espectáculo.
