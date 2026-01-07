Wanda Nara admitió al aire que usa cuentas falsas: el cruce con Yanina Latorre en MasterChef

yanina latorre wanda

Más adelante, el programa sumó otro momento de alto voltaje cuando Wanda se acercó a la mesada de Yanina y le propuso responder cualquier pregunta, con la opción de decir “paso”. Latorre no dudó y fue directa: “Del 1 al 10 ¿cuánto odiás a Mauro?”. La respuesta de la conductora fue contundente: “¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.

El ida y vuelta continuó con ironías, recuerdos del pasado y confesiones cruzadas, incluyendo viejas anécdotas personales y reclamos pendientes. Entre risas, pases de factura y frases filosas, el episodio volvió a confirmar que, aun en un programa de cocina, Wanda Nara sigue siendo experta en generar momentos televisivos que rápidamente se trasladan a las redes y al centro de la agenda del espectáculo.