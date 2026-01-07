MasterChef sin filtros: Wanda Nara habló de Mauro Icardi y lanzó una demoledora frase

wanda icardi

Wanda Nara reveló si hay tensión sexual con Maxi López después de tantos años

Pero el momento no fue el único que generó comentarios. Más adelante, Yanina también quiso saber si existía algún tipo de tensión entre Wanda y Maxi López, su expareja y padre de sus hijos mayores, a más de 12 años de la separación. “¿Hay tensión sexual con Maxi López?”, disparó sin anestesia, provocando sorpresa entre los demás participantes.

La empresaria fue tajante en su respuesta: “¡No! ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”. Sin embargo, fiel a su estilo provocador, Yanina puso en duda la afirmación y lanzó entre risas: “Wanda es escondedora”.

El cruce dejó varias frases resonando en redes sociales y volvió a posicionar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, demostrando que cada aparición pública suya genera repercusiones inmediatas, incluso dentro de un programa de cocina.