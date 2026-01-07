MasterChef sin filtros: Wanda Nara habló de Mauro Icardi y lanzó una demoledora frase
Yanina Latorre le preguntó si odiaba a su exmarido y la empresaria respondió con dureza durante el reality de Telefe.
Una noche de MasterChef Celebrity quedó marcada por un intercambio inesperado entre Wanda Nara y Yanina Latorre, quienes dejaron de lado sus viejas diferencias y protagonizaron un diálogo directo que no pasó desapercibido para la audiencia. En medio del programa, las preguntas sobre Mauro Icardi, exmarido de Wanda, se volvieron inevitables y derivaron en declaraciones contundentes.
La escena se dio durante la participación de Yanina en el reality de Telefe, donde se sumó de manera temporal en reemplazo de Maxi López, quien luego volvió a incorporarse a las grabaciones. Fiel a su estilo frontal, la conductora de SQP aprovechó el espacio para indagar sobre la relación actual entre Wanda y el futbolista, padre de sus hijas menores, con quien mantiene un conflicto mediático y judicial tras la separación.
El vínculo entre la conductora y el futbolista volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de que el delantero iniciara una relación con la China Suárez, situación que generó fuertes repercusiones y múltiples cruces mediáticos. En ese contexto, Yanina fue directa y lanzó una pregunta sin rodeos frente a cámaras.
“Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”, consultó Latorre. La respuesta de Wanda sorprendió a más de uno. “¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio”, contestó, marcando distancia de una posible definición emocional simple. Yanina insistió y retrucó: “¿Qué es? ¿Resentimiento?”. Sin dudarlo, Wanda lanzó una frase que se volvió viral: “A mí me da lástima la gente poco inteligente”.
El ida y vuelta continuó con otra pregunta punzante. “¿Lo ves feliz?”, quiso saber Latorre. “No. ¿Vos lo ves feliz?”, respondió Wanda, devolviendo la consulta. “No, y lo conozco un poco”, cerró Yanina, dejando flotando una sensación de incomodidad y tensión en el estudio.
Wanda Nara reveló si hay tensión sexual con Maxi López después de tantos años
Pero el momento no fue el único que generó comentarios. Más adelante, Yanina también quiso saber si existía algún tipo de tensión entre Wanda y Maxi López, su expareja y padre de sus hijos mayores, a más de 12 años de la separación. “¿Hay tensión sexual con Maxi López?”, disparó sin anestesia, provocando sorpresa entre los demás participantes.
La empresaria fue tajante en su respuesta: “¡No! ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”. Sin embargo, fiel a su estilo provocador, Yanina puso en duda la afirmación y lanzó entre risas: “Wanda es escondedora”.
El cruce dejó varias frases resonando en redes sociales y volvió a posicionar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, demostrando que cada aparición pública suya genera repercusiones inmediatas, incluso dentro de un programa de cocina.
