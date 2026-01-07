El exclusivo regalo millonario que Nicole Neumann le hizo a Allegra Cubero por sus 15 años
El inicio de año trajo consigo una de las celebraciones más esperadas en el entorno de la moda y el espectáculo. Allegra Cubero, la hija de la reconocida modelo Nicole Neumann, celebró sus 15 años en un entorno paradisíaco, marcando una fecha cargada de simbolismo y, como suele ocurrir en esta familia, rodeada de detalles que no pasaron inadvertidos. La modelo no escatimó en atenciones para su hija y la sorprendió con un obsequio de alta gama que rápidamente se volvió tendencia.
Para esta ocasión tan especial, Nicole eligió una pieza de joyería de renombre internacional. Se trata de una gargantilla de la firma Swarovski, que forma parte de la colección inspirada en la cantante Ariana Grande. El accesorio, que cuenta con un baño de rodio, destaca por su diseño romántico y sofisticado, compuesto por una serie de cristales tallados en forma de corazón que están rodeados por un brillante halo de pavé transparente.
Según se pudo constatar en el sitio oficial de la marca, esta exclusiva joya tiene un valor que alcanza los $979.000.
Emoción en Punta del Este y un mensaje cargado de afecto
La celebración tuvo lugar en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, donde Nicole organizó una reunión íntima para familiares y amigos cercanos. A través de sus redes sociales, la conductora compartió el instante exacto en el que le entregó el costoso regalo a la adolescente. Además del video, publicó un carrusel de fotografías del evento acompañado de una dedicatoria muy emotiva: “¡Felices XV princesa de mis sueños! ¡Te amo infinito! Gracias por tu sensibilidad, alegría, por ser tan compañera. ¡Que seas siempre muy feliz y que nada pague tu luz!“.
Lo que inicialmente se perfilaba como un simple viaje familiar para festejar el cumpleaños, terminó transformándose en una fiesta completa con todos los ritos tradicionales. La decisión de Neumann de realizar este encuentro se dio luego de que trascendiera que la joven tendría una fiesta organizada exclusivamente por su padre, Fabián Cubero, a la cual la modelo no habría sido invitada. Ante este escenario, Nicole optó por sumar su propia celebración para acompañar a Allegra en este paso tan significativo de su vida.
El vals de la polémica: Allegra y Manu Urcera
Uno de los momentos más comentados de la noche fue el tradicional vals. Lejos de las formalidades extremas, la cumpleañera compartió este baile con Manu Urcera, el actual esposo de su madre. En las imágenes difundidas, se percibe un ambiente de felicidad absoluta, con Allegra rodeada de sus amigas que captaban el momento entre aplausos y risas.
Sin embargo, este gesto ha sido interpretado por muchos como un posible foco de conflicto con el padre de la menor, dado el historial de tensiones entre las partes. Mientras la interna familiar sigue su curso, la adolescente se mostró radiante, disfrutando de una noche donde el lujo de su nueva gargantilla y el afecto de su entorno materno fueron los grandes protagonistas de sus soñados 15 años.
