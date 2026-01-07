El exclusivo regalo millonario que Nicole Neumann le hizo a Allegra Cubero por sus 15 años

El vals de la polémica: Allegra y Manu Urcera

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el tradicional vals. Lejos de las formalidades extremas, la cumpleañera compartió este baile con Manu Urcera, el actual esposo de su madre. En las imágenes difundidas, se percibe un ambiente de felicidad absoluta, con Allegra rodeada de sus amigas que captaban el momento entre aplausos y risas.

Sin embargo, este gesto ha sido interpretado por muchos como un posible foco de conflicto con el padre de la menor, dado el historial de tensiones entre las partes. Mientras la interna familiar sigue su curso, la adolescente se mostró radiante, disfrutando de una noche donde el lujo de su nueva gargantilla y el afecto de su entorno materno fueron los grandes protagonistas de sus soñados 15 años.