Estados Unidos secuestró un petrolero ruso-iraní y se profundiza la tensión mundial

El secuestro del petrolero tensó las relaciones de los Estados Unidos con el presidente Vladimir Putin, en un momento delicado en el que continúan las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania.

En diciembre el presidente Trump ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela.

trump

Antes de la captura líder venezolano ocurrida el sábado pasado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense. La acción se enmarcó en la denominada "Operación Lanza Sur".

La medida ocurrió una semana después de que los Estados Unidos abordara y secuestrara un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que representó una escalada significativa en la campaña de presión de Washington contra el gobierno de Maduro que finalmente culminó en su secuestro tras la invasión al país caribeño.