Explosión en vivo: Verónica Ojeda cruzó a Marisa Brel en LAM por un viejo rumor

La tensión siguió escalando cuando la panelista insistió en respaldar su versión. “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”, sostuvo Brel, apelando a sus fuentes y a su experiencia profesional.

La respuesta de Verónica fue inmediata y sin concesiones. “Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, disparó, elevando aún más el nivel del enfrentamiento y dejando al estudio en un clima de total incomodidad.

En uno de los momentos más sensibles del intercambio, Ojeda explicó por qué estas versiones la afectan de manera directa. “Tengo un hijo de 13 años (Dieguito Fernando, fruto de su relación con el Diez) que escucha y ve todo. Entonces un poco de respeto”, reclamó, visiblemente conmovida. Y cerró con una frase contundente que marcó el final de su descargo: “No te voy a permitir que hables de mi intimidad de hace 20 años y de lo que yo sufrí”.

El cruce se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa y volvió a poner en debate los límites entre la información, la memoria del pasado y el impacto que ciertas versiones tienen en la vida personal y familiar de quienes quedan expuestos frente a las cámaras.