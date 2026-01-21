Explosión en vivo: Verónica Ojeda cruzó a Marisa Brel en LAM por un viejo rumor
La ex pareja de Diego Maradona llamó furiosa al programa para desmentir una versión de embarazo y protagonizó un durísimo enfrentamiento con la panelista.
La pantalla de LAM vivió un momento de máxima tensión cuando Verónica Ojeda se comunicó en vivo con el programa para enfrentar sin filtros a Marisa Brel. El detonante fue un relato que la panelista volvió a mencionar al aire, referido a un supuesto embarazo de Ojeda con Diego Maradona ocurrido en 2005, una versión que generó indignación y una reacción inmediata.
Todo comenzó cuando Brel recordó un episodio del pasado vinculado a una fiesta familiar, en la que, según su relato, Diego Maradona habría anunciado que Verónica estaba embarazada. Apenas tomó conocimiento de lo que se estaba diciendo en televisión, Ojeda no dudó en levantar el teléfono y salir al cruce de manera contundente.
“Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de una persona que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo. Y que dice mentiras. Mentiras”, arrancó diciendo Verónica, visiblemente alterada. Desde el inicio dejó en claro que no estaba dispuesta a dejar pasar lo que consideró una falta de respeto.
Lejos de bajar el tono, la ex pareja del Diez fue aún más dura en sus declaraciones. “No la creo periodista esa. Me parece que es nefasta. Siendo una mujer a la que le costó ser mamá, que tuvo que alquilar un vientre para tener hijos, se tiene que apiadar de las mujeres. Un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”, lanzó, en uno de los pasajes más fuertes del cruce.
Ante las acusaciones, Marisa Brel intentó defenderse y aclarar el alcance de sus palabras. “Yo no dije que vos estabas embarazada ahora. Yo dije que Diego anunció en una fiesta eso”, explicó. Sin embargo, Ojeda no aceptó la explicación y la interrumpió de manera tajante: “No quiero hablar con esta nefasta”.
La tensión siguió escalando cuando la panelista insistió en respaldar su versión. “Tengo 30 años de trayectoria en televisión. Esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia. Yo hablé con mucha gente de ahí y vos sabés que es así”, sostuvo Brel, apelando a sus fuentes y a su experiencia profesional.
La respuesta de Verónica fue inmediata y sin concesiones. “Vos no sos periodista. No tenés códigos, querida. Por eso nadie te quiere en el ambiente. Nadie, ningún compañero te quiere”, disparó, elevando aún más el nivel del enfrentamiento y dejando al estudio en un clima de total incomodidad.
En uno de los momentos más sensibles del intercambio, Ojeda explicó por qué estas versiones la afectan de manera directa. “Tengo un hijo de 13 años (Dieguito Fernando, fruto de su relación con el Diez) que escucha y ve todo. Entonces un poco de respeto”, reclamó, visiblemente conmovida. Y cerró con una frase contundente que marcó el final de su descargo: “No te voy a permitir que hables de mi intimidad de hace 20 años y de lo que yo sufrí”.
El cruce se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa y volvió a poner en debate los límites entre la información, la memoria del pasado y el impacto que ciertas versiones tienen en la vida personal y familiar de quienes quedan expuestos frente a las cámaras.
