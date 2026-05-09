Cuál es el personaje de Pedro El Escamoso en "El Encargado", la serie de Disney+

La temporada no escatimó en recursos publicitarios ni en despliegue narrativo. Desde la estatua de Eliseo que apareció en Barrancas de Belgrano hasta las participaciones especiales de figuras como Luis Brandoni, cada capítulo fue diseñado para generar conversación. La trama de esta entrega puso a Eliseo en una posición de poder absoluto, aunque siempre bajo la sombra acechante de Matías Zambrano (Gabriel Goity), cuya rivalidad está lejos de terminar.

Con la confirmación de la quinta temporada y el anuncio del spin-off centrado en "Zambrano", el universo de "El encargado" se encamina a ser una de las franquicias más sólidas del streaming. Por ahora, el público sigue procesando el impacto de ver a Pedro Coral tirando sus pasos prohibidos frente a la mirada atenta y siempre calculadora del encargado más famoso de la Argentina.