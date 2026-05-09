Cuál es el personaje de Pedro El Escamoso en "El Encargado", la serie de Disney+
Miguel Varoni se junta con Guillermo Francella en la nueva temporada de "El Encargado" que ya está disponible en Disney+. Conocé cuál es su personaje.
El estreno de la cuarta temporada de "El encargado" en la plataforma Disney+ no solo trajo alivio para los seguidores que temían un final trágico para Eliseo, sino que sacudió la estantería con giros que nadie vio venir. La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, volvió a demostrar por qué es el fenómeno del momento, mezclando la picardía criolla con apariciones internacionales que rozan lo surrealista.
Más allá del alivio que generó la confirmación de una quinta entrega a través de una escena post créditos, la verdadera bomba estalló en el tercer episodio. En una jugada maestra de guion y producción, los mundos de la televisión argentina y colombiana se fusionaron: Miguel Varoni hizo su entrada triunfal retomando su icónico papel de "Pedro el escamoso".
La aparición de Varoni no fue un simple cameo de fondo. El actor volvió a ponerse en la piel de Pedro Coral para interactuar con el personaje de Guillermo Francella, generando un momento de comedia que rápidamente se volvió viral. Ver al "Escamoso" en el universo de la calle Arismendi fue el cierre perfecto para una semana donde Disney+ también apostó fuerte por el regreso del personaje colombiano en su propia continuación, titulada "Pedro el escamoso: más escamoso que nunca".
Este cruce de personajes subraya la ambición de la serie por expandir sus fronteras. Eliseo, que en esta temporada se codea con la élite política —ayudando incluso al mismísimo Presidente de la Nación, interpretado por Arturo Puig—, parece no tener límites a la hora de relacionarse con figuras de todo tipo.
La temporada no escatimó en recursos publicitarios ni en despliegue narrativo. Desde la estatua de Eliseo que apareció en Barrancas de Belgrano hasta las participaciones especiales de figuras como Luis Brandoni, cada capítulo fue diseñado para generar conversación. La trama de esta entrega puso a Eliseo en una posición de poder absoluto, aunque siempre bajo la sombra acechante de Matías Zambrano (Gabriel Goity), cuya rivalidad está lejos de terminar.
Con la confirmación de la quinta temporada y el anuncio del spin-off centrado en "Zambrano", el universo de "El encargado" se encamina a ser una de las franquicias más sólidas del streaming. Por ahora, el público sigue procesando el impacto de ver a Pedro Coral tirando sus pasos prohibidos frente a la mirada atenta y siempre calculadora del encargado más famoso de la Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario