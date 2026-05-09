Aseguran que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron: cuál sería el motivo

El rol de Martín Migueles y las gestiones para “sacar la SIRA”

El levantamiento parcial del secreto de sumario en la causa que investiga presuntas maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) dejó al descubierto un entramado de empresarios, intermediarios y funcionarios públicos sospechados de haber facilitado el acceso irregular a dólares oficiales mediante el pago de coimas calculadas sobre el valor del dólar blue.

Uno de los tramos más sensibles del expediente reconstruye conversaciones mantenidas por Martín Migueles con distintos interlocutores que buscaban acceder rápidamente al mercado oficial de cambios.