L-Gante habló sobre el cruce entre la China Suárez y Wanda Nara y se refirió a los hijos: ¿qué dijo?

El conflicto se reavivó tras la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. Después de que las imágenes circularan en las redes, la China publicó un extenso descargo en el que cuestionó los insultos que, según denunció, Wanda le había dirigido: "Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra 'negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre'". En el mismo mensaje, apuntó contra la conductora por su historia sentimental y defendió su trayectoria artística: "Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".