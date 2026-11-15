L-Gante habló sobre el cruce entre la China Suárez y Wanda Nara y se refirió a los hijos: ¿qué dijo?
El artista estuvo en el show de Martín Cirio y allí hablaron escándalo del momento. Los detalles.
El público gritaba desaforado hinchando por Wanda Nara. Con ese clima L-Gante habló del cruce de su ex con la China Suárez. El cantante opinó en el show de Martín Cirio sobre la pelea entre su expareja y la actriz y pidió elegancia por los chicos.
El streamer le preguntó directamente qué pensaba de los mensajes cruzados entre ambas. "Sí. Es un tema, obvio, siempre", respondió Elián Valenzuela. Luego agregó: "Es un tema también que hay que tratarlo sin perder la elegancia, ¿viste? Para esas cosas está la elegancia y aplicar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio".
La pregunta llegó después de que el músico ya hubiera respaldado a su expareja. Tras el intercambio de mensajes entre la conductora y la actriz, compartió una foto junto a Wanda con la frase: "Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera". Ella reposteó la imagen y contestó: "Cómo dolió este amor verdadero".
El conflicto se reavivó tras la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta. Después de que las imágenes circularan en las redes, la China publicó un extenso descargo en el que cuestionó los insultos que, según denunció, Wanda le había dirigido: "Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra 'negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre'". En el mismo mensaje, apuntó contra la conductora por su historia sentimental y defendió su trayectoria artística: "Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana".
Wanda tampoco se quedó callada y respondió a través de sus historias de Instagram. Entre sus publicaciones, lanzó la frase "Algunas tenemos más dignidad", en otro mensaje dirigido a la actriz. Además, la China volvió a mencionar a L-Gante cuando escribió: "'No tenés dignidad' me dice una 'mujer' que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito". La frase aludió a la versión que el cantante había contado tiempo atrás sobre una supuesta propuesta de matrimonio de Wanda a cambio de una Ferrari.
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