Encontraron sin vida a un padre y sus tres hijas en el norte de Salta: ¿cuál fue la causa?

El Ministerio Público Fiscal de Salta confirmó que el médico legal de la Policía realizó el examen cadavérico y determinó que las víctimas sufrieron un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de insolación y deshidratación aguda. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, quien ordenó medidas para reconstruir el recorrido y las circunstancias de las muertes. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).