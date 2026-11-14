"Siempre de este lado": un ex salió a respaldar a Wanda Nara en el nuevo y feroz cruce con la China Suárez

Si bien el músico evitó nombrar de forma directa a la China Suárez o ahondar en los motivos de la disputa, eligió posicionarse públicamente junto a Wanda. Por su parte, la conductora decidió compartir la historia en su propio perfil y le sumó una picante frase que dio que hablar en todo el mundo del espectáculo: "Cómo dolió este amor verdadero".

L-Gante salió a respaldar a Wanda Nara en el nuevo y feroz cruce con la China Suárez

El inesperado mensaje de Tamara Báez en el conflicto

La trama sumó aún más condimentos luego de que Tamara Báez, expareja de L-Gante y madre de su hija Jamaica, también decidiera meteriza en la pelea entre las famosas. Tras el fuerte descargo público de la China Suárez contra la conductora, la influencer compartió una sugestiva frase en sus redes: "Se tenía que decir y se dijo".

El palito de Tamara cobró especial repercusión en el mundo de la farándula debido al historial de tensiones que mantiene con el cantante de cumbia 420, reviviendo viejos reproches vinculados al acercamiento que en su momento tuvieron Wanda y el artista cuando ella todavía estaba en pareja con él. De esta manera, el culebrón mediático vuelve a entrelazar viejos vínculos, indirectas 2.0 y una guerra sin tregua.