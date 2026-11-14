"Siempre de este lado": un ex salió a respaldar a Wanda Nara en el nuevo y feroz cruce con la China Suárez
En medio del cruce en redes sociales, uno de los ex de la mediática pidió "paz y amor" pero con un claro mensaje favorable a la conductora.
El nuevo y escandaloso enfrentamiento mediático y en redes sociales entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo y picante capítulo con la inesperada reaparición de un viejo protagonista de la vida de la conductora: el cantante de cumbia L-Gante.
En medio de los fuertes cruces entre las famosas, el referente de la cumbia 420 compartió una foto junto a la mediática que encendió las redes y desató todo tipo de especulaciones.
Lejos de mantenerse al margen, el músico Elián Valenzuela dejó en claro de qué lado está y le dedicó un mensaje directo a Wanda, quien no dudó en replicarlo públicamente con una frase muy sugerente.
La foto, el mensaje de paz y la tajante respuesta de Wanda Nara
En su cuenta de Instagram, el cantante subió una postal en la que se los ve juntos, acompañada por un texto que buscó bajar los decibeles pero que rápidamente fue interpretado como un guiño de apoyo hacia la empresaria:
"Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera", escribió L-Gante.
Si bien el músico evitó nombrar de forma directa a la China Suárez o ahondar en los motivos de la disputa, eligió posicionarse públicamente junto a Wanda. Por su parte, la conductora decidió compartir la historia en su propio perfil y le sumó una picante frase que dio que hablar en todo el mundo del espectáculo: "Cómo dolió este amor verdadero".
El inesperado mensaje de Tamara Báez en el conflicto
La trama sumó aún más condimentos luego de que Tamara Báez, expareja de L-Gante y madre de su hija Jamaica, también decidiera meteriza en la pelea entre las famosas. Tras el fuerte descargo público de la China Suárez contra la conductora, la influencer compartió una sugestiva frase en sus redes: "Se tenía que decir y se dijo".
El palito de Tamara cobró especial repercusión en el mundo de la farándula debido al historial de tensiones que mantiene con el cantante de cumbia 420, reviviendo viejos reproches vinculados al acercamiento que en su momento tuvieron Wanda y el artista cuando ella todavía estaba en pareja con él. De esta manera, el culebrón mediático vuelve a entrelazar viejos vínculos, indirectas 2.0 y una guerra sin tregua.
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