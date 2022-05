Facundo Arana comparaba a Romina Gaetani con cantantes muertas por sobredosis

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte”, comenzó Arana en su texto junto a un repost de Gaetani anunciando el estreno.

arana-gaetani.jpg

“Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva…”, contó ya agregó que él “no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente”.

“De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá...”, escribió Arana en relación a las cantantes.

Y finalizó haciendo un análisis de la repercusión que iban a tener sus palabras, aunque admitió que algo similar habló con la artista previo a publicar el texto: “No creo que le guste lo que escribo, pero al cara… Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste”. El posteo luego fue eliminado.