Shakira anunció "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026: cuándo sale

Shakira volverá a ser una de las grandes protagonistas de un Mundial. La cantante colombiana confirmó el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La artista presentó un adelanto del tema a través de sus redes sociales y rápidamente revolucionó a sus fanáticos, que no tardaron en relacionar el anuncio con el histórico impacto que tuvo “Waka Waka” durante Sudáfrica 2010.