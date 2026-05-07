Shakira anunció "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026: cuándo sale
La cantante colombiana volverá a ponerle música a una Copa del Mundo tras el fenómeno de “Waka Waka”. El tema contará con la participación de Burna Boy.
Shakira volverá a ser una de las grandes protagonistas de un Mundial. La cantante colombiana confirmó el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La artista presentó un adelanto del tema a través de sus redes sociales y rápidamente revolucionó a sus fanáticos, que no tardaron en relacionar el anuncio con el histórico impacto que tuvo “Waka Waka” durante Sudáfrica 2010.
En el teaser publicado por Shakira se pueden ver imágenes grabadas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde aparece rodeada de bailarines y elementos históricos vinculados a distintos Mundiales mientras suena un fragmento de la nueva canción. Según confirmó la propia cantante, “Dai Dai” se estrenará oficialmente el próximo 14 de mayo y contará con la colaboración del artista nigeriano Burna Boy, una de las figuras más importantes de la música africana actual.
El anuncio generó enorme expectativa porque Shakira quedó fuertemente ligada a la historia de las Copas del Mundo luego del fenómeno global que significó “Waka Waka”, considerada por muchos como una de las canciones más exitosas en la historia del torneo. Años después, la colombiana también participó en Brasil 2014 con “La La La”.
Ahora, FIFA vuelve a apostar por la artista para intentar repetir aquel impacto mundial con una canción que, según el adelanto difundido, tendrá un sonido festivo, influencias afro y una estética multicultural en línea con el perfil del Mundial 2026. La próxima Copa del Mundo será además histórica porque se disputará por primera vez en tres países distintos y tendrá un formato ampliado con más selecciones participantes.
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