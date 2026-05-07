Netflix: la serie australiana que es una de las más exitosas de los últimos 10 años

La protagonista vuelve a su pequeño pueblo pesquero luego de pasar varios años en prisión, pero rápidamente descubre que detrás de la aparente tranquilidad del lugar se esconden secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba.

A medida que avanza la trama, comienzan a aparecer misteriosas criaturas vinculadas al mar y una serie de hechos violentos que convierten a la serie en una propuesta atrapante y llena de tensión.

Uno de los grandes puntos fuertes de Tidelands es su combinación entre thriller policial y fantasía sobrenatural, algo que no suele verse con frecuencia dentro de las producciones de Netflix.

Reparto de Tidelands

El elenco de esta serie australiana de Netflix está compuesto por:

Elsa Pataky

Charlotte Best

Marco Pigossi

Aaron Jakubenko

Mattias Inwood

Dalip Sondhi

Alex Dimitriades

Richard Davies

Caroline Brazier

Tráiler de Tidelands