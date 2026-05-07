Netflix: la serie australiana que es una de las más exitosas de los últimos 10 años
Netflix sigue demostrando por qué domina el mundo del streaming con series cortas, intensas y cargadas de misterio que atrapan desde el primer capítulo.
El catálogo de series y películas de Netflix tiene producciones para todos los gustos, pero pocas lograron generar tanta fascinación entre los suscriptores. Esta serie australiana, exclusiva de la plataforma, combina drama, suspenso y fantasía en apenas 8 capítulos que se devoran en muy poco tiempo.
Las producciones australianas fueron ganando terreno dentro de Netflix gracias a relatos oscuros, intensos y con paisajes atrapantes. En este caso, esta sere logró destacarse por ofrecer una historia diferente, cargada de secretos, conspiraciones y elementos sobrenaturales que mantienen la tensión en todo momento.
Aunque fue estrenada hace varios años, la serie continúa siendo una de las recomendaciones más fuertes para quienes buscan historias cortas pero impactantes. La crítica especializada destacó especialmente su ambientación y el ritmo constante de la trama, mientras que los usuarios valoraron que no tenga episodios de relleno.
Con una mezcla de misterio, drama criminal y criaturas mitológicas, la producción se transformó en una de las ofertas australianas más exitosas y comentadas dentro del catálogo de Netflix.
De qué trata Tidelands
Según la sinopsis oficial de Netflix, Tidelands centra su historia en: “El regreso de la exconvicta Cal McTeer a Orphelin destapa una larga y silenciosa historia de conspiración en torno a drogas, asesinatos y sirenas”.
La protagonista vuelve a su pequeño pueblo pesquero luego de pasar varios años en prisión, pero rápidamente descubre que detrás de la aparente tranquilidad del lugar se esconden secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba.
A medida que avanza la trama, comienzan a aparecer misteriosas criaturas vinculadas al mar y una serie de hechos violentos que convierten a la serie en una propuesta atrapante y llena de tensión.
Uno de los grandes puntos fuertes de Tidelands es su combinación entre thriller policial y fantasía sobrenatural, algo que no suele verse con frecuencia dentro de las producciones de Netflix.
Reparto de Tidelands
El elenco de esta serie australiana de Netflix está compuesto por:
- Elsa Pataky
- Charlotte Best
- Marco Pigossi
- Aaron Jakubenko
- Mattias Inwood
- Dalip Sondhi
- Alex Dimitriades
- Richard Davies
- Caroline Brazier
Tráiler de Tidelands
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