Trueno, en el show de Jimmy Fallon: sample de Los Wachiturros y frase del "Robo del siglo"
El cantante argentino presentó “TURR4ZO” en el famoso late night estadounidense y sorprendió al incluir referencias a la banda que quedó marcada por un escándalo judicial vinculado a uno de sus integrantes.
Trueno se presentó por primera vez en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, el histórico programa de la televisión estadounidense, donde interpretó “TURR4ZO”, uno de los temas principales de su nuevo disco.
El artista argentino llevó una puesta con fuerte identidad local y mezcló trap, rap y cumbia villera en una performance que rápidamente se viralizó en redes sociales. Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión generó fue la referencia directa a Los Wachiturros, ya que utilizó un sample de “Tirate un paso”, el hit que convirtió al grupo en un fenómeno popular hace más de una década.
La elección no pasó inadvertida entre los usuarios, especialmente porque la banda quedó envuelta en una fuerte controversia años atrás luego de que uno de sus integrantes enfrentara una causa judicial por abuso sexual de menores, un episodio que impactó de lleno en la imagen pública del grupo.
Con una estética oscura y acompañado por músicos en vivo, Trueno desplegó su show frente al público estadounidense mientras Jimmy Fallon presentaba previamente el disco “TURR4ZO” en cámara.
Otro de los momentos que llamó la atención llegó sobre el final de la actuación, cuando el cantante mostró una frase estampada en la espalda de su ropa: “En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”.
La inscripción fue asociada rápidamente al histórico “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso y despertó distintas interpretaciones en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron el gesto y otros cuestionaron las referencias elegidas por el artista en su debut televisivo en Estados Unidos.
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