Trueno, en el show de Jimmy Fallon: sample de Los Wachiturros y frase del "Robo del siglo"

Con una estética oscura y acompañado por músicos en vivo, Trueno desplegó su show frente al público estadounidense mientras Jimmy Fallon presentaba previamente el disco “TURR4ZO” en cámara.

Otro de los momentos que llamó la atención llegó sobre el final de la actuación, cuando el cantante mostró una frase estampada en la espalda de su ropa: “En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”.

La inscripción fue asociada rápidamente al histórico “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso y despertó distintas interpretaciones en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron el gesto y otros cuestionaron las referencias elegidas por el artista en su debut televisivo en Estados Unidos.