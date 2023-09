Facundo Moyano reveló en vivo que está separado

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntaron en un entrevista en TN, al hijo de Hugo Moyano. Sin querer dar demasiado detalles sobre el tema, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. De esta manera, no hubo repregunta y Moyano permaneció muy serio ante la situación que vivió en el programa como invitado tras anunciar la sorpresiva noticia.