Con el ascenso de las temperaturas y a pocas semanas del comienzo oficial de la temporada de verano, Federico Bal decidió aprovechar el fin de semana para disfrutar de una relajada jornada al aire libre en compañía de su novia, Evelyn Botto. A través de sus plataformas digitales, el intérprete difundió un video en el que retrató a la locutora descansando placenteramente sobre el agua, sumando una humorada que dejó al descubierto la enorme complicidad y el gran momento sentimental que atraviesan juntos.