Federico Bal inauguró la temporada de pileta con Evelyn Botto: el video
A través de sus historias de Instagram, el actor mostró a su novia disfrutando de un día en la pileta durante los momentos de calor.
Con el ascenso de las temperaturas y a pocas semanas del comienzo oficial de la temporada de verano, Federico Bal decidió aprovechar el fin de semana para disfrutar de una relajada jornada al aire libre en compañía de su novia, Evelyn Botto. A través de sus plataformas digitales, el intérprete difundió un video en el que retrató a la locutora descansando placenteramente sobre el agua, sumando una humorada que dejó al descubierto la enorme complicidad y el gran momento sentimental que atraviesan juntos.
Desde que confirmaron públicamente su noviazgo hacia finales de 2025, ambos artistas se mostraron unidos en diversas apariciones, logrando equilibrar sin inconvenientes sus respectivas agendas laborales con los espacios de intimidad compartida.
En esta oportunidad, frente a las agradables condiciones climáticas del fin de semana, la pareja optó por desconectarse de la rutina y abrir oficialmente los días de sol, regalándoles a sus seguidores una nueva escena de su vida cotidiana fuera de los escenarios y los estudios.
En la grabación difundida por el artista se observa a Botto luciendo una bikini mientras toma sol recostada sobre un colchón inflable que recorre la piscina de punta a punta. Más allá de la escena veraniega, un detalle técnico acaparó de inmediato la atención de los usuarios: a diferencia de los accesorios acuáticos convencionales, el flotador elegido por la locutora posee un sistema motorizado incorporado que le permite desplazarse libremente sobre la superficie sin que ella deba hacer el más mínimo esfuerzo físico.
Mientras registraba el paseo acuático con su teléfono celular desde afuera del agua, el hijo de Carmen Barbieri celebró la llegada del buen clima exclamando con entusiasmo: “Empezó el verano”. Acto seguido, y fiel a su estilo descontracturado, el actor completó la publicación con un guiño cargado de picardía hacia la silueta de su pareja al agregar: “Las curvas del verano”, sellando así una tarde marcada por las risas y el descanso compartido.
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