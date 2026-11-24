Además de Aguilar, el hecho dejó otras seis personas con heridas de menor consideración, cortes y crisis nerviosas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 22 de Quilmes.

Explosión e incendio en un comercio durante los festejos en Ezpeleta

Una fuerte explosión seguida de un incendio generó momentos de tensión este domingo por la noche en Ezpeleta, partido de Quilmes. El episodio ocurrió en medio de los festejos por el 154° aniversario de la localidad y dejó un saldo de siete personas heridas, una de ellas con quemaduras de gravedad.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Centenario y Bogotá, donde se desarrollaba un espectáculo musical. La detonación sorprendió a los asistentes y provocó que las llamas se extendieran rápidamente por el establecimiento gastronómico. Ante la magnitud del incendio, el espectáculo tuvo que ser interrumpido para facilitar la evacuación del público.

En un video que circuló por las redes sociales se escucha al locutor del evento advertir sobre la situación: "Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito. Perdón Los Leales, pero estamos viendo una llamarada muy grande en un local". El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes explicó que se trató de "una explosión con incendio posterior" y señaló que la mayoría de los afectados sufrieron lesiones como consecuencia de la detonación.