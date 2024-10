Fernanda Iglesias acusó a Analía Franchín de haber intentado seducir a su exmarido

Desde entonces, y de manera muy sospechosa, Iglesias y Franchín han tenido fuertes enfrentamientos públicos. Uno de los más recientes ocurrió hace pocas semanas, cuando Analía, panelista de A la Barbarossa, criticó duramente a su colega por no asistir a la ceremonia de los premios Martín Fierro.

Supuestamente, Iglesias estaba molesta porque su compañera Nancy Pazos había sido nominada y ella no. "Ay, es una ridícula. Cuando tenés mierda adentro, desparramás mierda. No podés desparramar otra cosa. Tiene una obsesión con mi vida, debería dedicarle la canción de Chayanne", fue la dura reacción de Franchín.

Fernanda Iglesias Analia Franchin

Sin embargo, la furia de Analía parecía esconder un trasfondo que Iglesias ya había insinuado en LAM. "El día que yo muestre el chat que ella me mandó, se van a dar cuenta de que la que tiene mierda adentro es ella. Lo voy a mostrar un día, Analía. Ella me llama mentirosa, pero la que mintió fue ella, y yo tengo las pruebas. Tiene que ver con mi exmarido", comentó Fernanda en el programa de Ángel de Brito, y en una reciente entrevista en el ciclo de streaming del periodista, dio más detalles sobre el conflicto.

"Teníamos una muy buena relación hasta el año pasado", aclaró. Al hablar sobre su vínculo con Franchín, Iglesias mencionó que "pasaron cosas con mi exmarido que no me gustaron".

Cuando le preguntaron si creía que había algo entre ellos, respondió sin dudar: "Yo sospecho que sí, sospecho que algo raro hubo. ¿Por qué? Te explico: el día que volví de España, deprimidísima, fui invitada a LAM, y ella lo llamó a mi exmarido, desesperada, diciéndole que yo iba a decir que ellos habían tenido algo. Hasta ese momento, yo no sospechaba nada, pero esa llamada me pareció extraña. Entonces se lo pregunté a ella".

Iglesias recordó que se encontraron en el cumpleaños de Ángel de Brito, donde encaró a Franchín: "Le digo: 'Che, ¿por qué le dijiste esto a Pablo?', y ella me responde: 'Ay, no, nada que ver, es mentira', y lo negó todo. Luego fui con Pablo y le dije que era mentira, pero él me mostró pruebas, unos chats, donde le decía: 'Viste que al final no dijo nada', como parte de una conversación que habían tenido sobre ese tema. Entonces, para mí quedó claro que ella me mintió primero, y segundo, ¿por qué pensó que yo iba a decir algo?".