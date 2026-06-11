La picante chicana de Sacachispas a Adorni con Julián Álvarez y Mbappé como "refuerzos"
El club de la Primera C volvió a ser viral con una publicación humorística en la que vinculó a Manuel Adorni con ficticios fichajes estelares.
Sacachispas volvió a captar la atención en redes sociales con una publicación cargada de humor. El club de Villa Soldati utilizó una referencia a la declaración patrimonial de Manuel Adorni para bromear con las supuestas incorporaciones de Julián Álvarez y Kylian Mbappé en este mercado de pases antes del arranque del Mundial 2026.
Las repercusiones en torno a la situación patrimonial y las explicaciones fiscales del jefe de Gabinete de la Nación llegaron incluso al fútbol de ascenso argentino. Como ya es habitual, el Violeta aprovechó la coyuntura para publicar un mensaje irónico en sus redes sociales y generar una nueva ola de reacciones entre los usuarios. A través de su cuenta oficial de X, el club que milita en la Primera C simuló haber encontrado una inesperada fuente de financiamiento para realizar incorporaciones de primer nivel.
"Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones... Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas", escribieron desde la cuenta oficial del conjunto de Villa Soldati, acompañando el mensaje con un emoji de risas.
La publicación hizo referencia a una de las explicaciones que trascendieron en torno a la evolución patrimonial de Adorni y rápidamente se convirtió en tendencia. Para completar la broma, el posteo estuvo acompañado por imágenes de dos de las máximas figuras del fútbol mundial: Kylian Mbappé y Julián Álvarez. De esa manera, Sacachispas sugirió en tono humorístico que el delantero francés y el atacante de la Selección Argentina serían los próximos refuerzos de la institución.
Las publicaciones del club bonaerense suelen destacarse por su creatividad y por combinar actualidad política, social y deportiva con humor. En esta ocasión no fue la excepción. El mensaje rápidamente se viralizó y superó las 440.000 visualizaciones en pocas horas, además de acumular miles de interacciones, comentarios y compartidos.
La repercusión volvió a posicionar a Sacachispas como uno de los clubes más activos y originales en redes sociales, una característica que desde hace años lo distingue dentro del fútbol argentino.
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