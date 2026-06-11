La picante chicana de Sacachispas a Adorni con Julián Álvarez y Mbappé como "refuerzos"

Las publicaciones del club bonaerense suelen destacarse por su creatividad y por combinar actualidad política, social y deportiva con humor. En esta ocasión no fue la excepción. El mensaje rápidamente se viralizó y superó las 440.000 visualizaciones en pocas horas, además de acumular miles de interacciones, comentarios y compartidos.

La repercusión volvió a posicionar a Sacachispas como uno de los clubes más activos y originales en redes sociales, una característica que desde hace años lo distingue dentro del fútbol argentino.